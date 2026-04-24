Premiación celebrará lo mejor de la música urbana en segunda edición

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Nueva York. – Lo mejor de la música urbana será reconocido en la segunda edición de los Picardía Urbana Awards 2026, una gala que reunirá a destacadas figuras del entretenimiento latino y la industria musical, en una noche dedicada a honrar trayectorias consolidadas, celebrar el legado cultural del género urbano e impulsar a una nueva generación de talentos.

De acuerdo con los organizadores, esta edición que se celebrará el próximo 21 de mayo a las en el Terrace on the Park, en Queens, Nueva York, contará con una producción de alto nivel, diseñada para ofrecer una experiencia exclusiva al público, incluyendo alfombra roja, presentaciones artísticas y momentos especiales de reconocimiento.

“Esta premiación busca consolidarse como una plataforma de reconocimiento a lo mejor del movimiento urbano, destacando tanto a figuras establecidas como a nuevas voces que continúan enriqueciendo la cultura musical”, señalaron, al mismo tiempo que informaron que las entradas para el público general ya se encuentran disponibles.

Entre los artistas y figuras confirmadas que formarán parte de esta edición se encuentran Baby Rasta & Gringo, Max Santos, Lennox, Boy Wonder, Jessy Terrero, Jessica Pereira, Crazy Design, Rayvon (del dúo de Shaggy), Nino Freestyle, Chicho Severino, Papi Sánchez, Elvin Polanco, La Fruta, Gringo Man, Juan Carlos Lobo, Guariboa, Gaby El Meneito y Don Dinero 717, entre otros invitados especiales.

La gala promete convertirse en una de las celebraciones más relevantes del género urbano en la diáspora, reuniendo talento, industria y público en una misma plataforma de reconocimiento y celebración cultural.