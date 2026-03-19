Una justicia que nunca es igualitaria

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Tener dinero facilita tanto las cosas en la República Dominicana que la justicia se comporta de forma muy distinta dependiendo del nivel socioeconómico de la persona imputada, sin importar el hecho por el que se esté juzgando.

Los pequeños reciben medidas de coerción y sentencias más severas que aquellos que tienen recursos, ya que pueden pagar mejores abogados y logran que los procesos sean mucho más expeditos. La desigualdad crea brechas que duelen.

Los casos de Jean Andrés Pumarol Fernández (30), Ana Josefa García (45) y Diana Carolina Sención Ramírez (34) tienen dos cosas en común: cometieron un homicidio y tienen problemas de salud mental.

Hablemos de Jean Andrés porque, aunque es más reciente, avanzó con rapidez en la justicia: ultimó a cuchilladas a su vecina Ivonne Handal Abugabir e hirió a otras cinco el 23 de julio de 2025, pero el martes pasado recibió un no ha lugar bajo el alegato que actuó bajo un brote psicótico. Tuvo coerción de tres meses.

Ana Josefa decapitó a su hija (6) el 15 de agosto de 2024, irá a juicio y lleva más de un año de coerción aunque tiene esquizofrenia paranoide desde niña; mientras Diana, también medicada, asfixió a su hija (9) en el 2022 y fue enviada a prisión preventiva (en la web no sale el desenlace). ¿Por qué hay tanta diferencia?