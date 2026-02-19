Política
"En tablitas"!
Del refranero dominicano encontramos: “Por poquito, por un tris”, “Se salvo a chepa”, “Tiene más vida que un gato” y “Por ahí María se va”...
El doctor Guido Gómez Mazara menciona en ocasiones a Morrobel, un personaje folclórico de apariencia a un político dominicano campechano, creado por don Freddy Beras Goico. En la actualidad existe un político dominicano que al parecer la JCE cambió su ocupación en su cédula personal de identidad de abogado por Presidente.
Ese señor gobernó RD por tres periodos constitucionales y quiere más... pero, además, la persona de marras se ha salvado en dos ocasiones de ser linchado. Una en Haití cuando fue necesario sacarlo rápido del vecino país, cuando fue atacado por una turba de haitianos tras atreverse a inaugurar una obra donada por su gobierno a ese país. Otra ocasión, fue cuando de manera burlona se atrevió llevar una corona de flores moradas al ataúd del doctor José Francisco Peña Gómez, quien era velado en el Centro Olímpico del Distrito Nacional.
Dicen "que a tres es la vencida". No obstante, que Dios lo cuide. AMÉN.
Opinión
Juan Terrero