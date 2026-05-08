Todos a una

Creado: Actualizado:

Primero fue de boca, con declaraciones sueltas aquí y allá de algunos dirigentes, como una reacción inmediata, casi instintiva, a la propuesta del gobierno de reducir a la mitad los recursos que reciben este año los partidos políticos para enfrentar los efectos de la guerra en Medio Oriente. Pero con esa amenaza pendiendo sobre sus cabezas era previsible que dieran el siguiente paso, que ante el peligro común unieran fuerzas y voluntades para enfrentarlo, por lo que este miércoles vimos a representantes del Foro Permanente de Partidos Políticos visitar la JCE para solicitar que se respete la partida que reciben cada año a cuenta del Presupuesto Nacional. Representantes de 24 partidos políticos, incluidos los mayoritarios Fuerza del Pueblo y PLD, se reunieron con el presidente del órgano electoral Román Jáquez Liranzo, a quien le expresaron su rechazo a la reducción de esos recursos, que entienden tendría un impacto negativo sobre el sistema democrático dominicano.

Como botón de muestra, vale la pena conocer el argumento de los peledeístas, expuesto por su consultor de asuntos jurídicos Jose Dantés: “Si se les recorta el financiamiento público, ¿qué van a hacer los partidos? Van a tener que depender de fondos privados, lo cual es grave porque no son las empresas las que deben dictar cuál es el desarollo de un país”. Se le “olvidó” que no obstante los partidos, grandes y pequeños, recibir el financiamiento público, todos ellos, unos con mayor éxito que otros, recurren al financiamiento privado, pero también al que proviene de actividades ilícitas como el narcotráfico, que hace tiempo financia, por debajo de la mesa, a una clase política poco escrupulosa a la hora de recibir recursos para mantener funcionando sus maquinarias. Pero la democracia dominicana no es tan débil ni va a colapsar porque a los partidos se les reduzca esa asignación a la mitad este 2026, año no electoral, por lo que por mas que lo intenten no van a convencer a nadie de que no pueden hacer el sacrificio que se les está pidiendo.