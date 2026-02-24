Transparencia en la etiqueta, prevención para la vida

Creado: Actualizado:

Recientemente acompañaba a un familiar a realizar compras para el hogar. Mientras escogía los productos, me señalaba con entusiasmo: “mira, este es orgánico” o “este no tiene azúcares añadidos”. Le explicaba que el etiquetado frontal es también una herramienta de mercadeo.

Los fabricantes aprovechan que el consumidor suele observar primero —y a veces únicamente— la parte frontal del envase para destacar atributos que hacen el producto más atractivo.

Esa experiencia reafirmó en mí una convicción: la etiqueta frontal debe ofrecer información clara y veraz que ayude al consumidor a tomar decisiones conscientes e informadas sobre si ese producto realmente se alinea con sus metas personales y familiares de salud.

Contar con octágonos negros que adviertan cuando un producto contiene un ‘exceso de’ azúcar, sodio, grasas, grasas saturadas o edulcorantes no garantiza que el consumidor deje de comprarlo. Pero sí le brinda algo fundamental: la oportunidad de decidir con conocimiento.

En República Dominicana, el debate sobre el Etiquetado Frontal con Advertencia Nutricional (EFAN) inició formalmente en 2019, cuando el Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor - ONPECO - presentó una propuesta de ley ante el Congreso Nacional.

En 2021 se celebró el Primer Foro Nacional sobre Etiquetado Frontal, organizado por la FAO, con participación de autoridades gubernamentales, legisladores y sociedad civil, incluyendo la intervención del senador chileno Guido Girardi, quien compartió la experiencia de Chile con la implementación del EFAN.

Opinión Un regalo excepcional Julio Ravelo Astacio

En 2022 se realizó el II Foro sobre EFAN con organismos internacionales y sociedades médicas especializadas, entre ellas SODONUCLIM. En 2024, la Coalición Dominicana Saludable, unida a ONPECO y otras entidades, reforzó los esfuerzos de incidencia.

Dra. Yleana Munoz

Ese mismo año se elaboró el borrador de resolución del Ministerio de Salud Pública, sometido a consulta pública —cuyo período fue extendido a solicitud de sectores industriales—.

Paralelamente, se han presentado proyectos de ley en la Cámara de Diputados y en el Senado relacionados con la regulación del etiquetado nutricional.

Sin embargo, a febrero de 2026, cuando ya se esperaba estar avanzando en el cronograma de implementación de la resolución, aún permanece pendiente. Según se ha informado, el documento se encuentra en el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.

Esto deja una pregunta legítima: ¿por qué una medida esencialmente sanitaria no avanza desde el órgano rector de la salud pública? ¿Debe prevalecer el interés comercial sobre el derecho del consumidor a estar informado?

Los beneficios del EFAN son claros

Permite identificar rápidamente productos con exceso de azúcares, sodio, grasas y edulcorantes.

Facilita decisiones más saludables en el momento de compra.

Contribuye a reducir factores de riesgo asociados a enfermedades no transmisibles como hipertensión arterial, diabetes tipo 2, dislipidemias y obesidad.

A largo plazo, disminuye el gasto sanitario asociado a estas enfermedades.

Para los que piensan que hay un “perdedor” en este proceso, la industria alimentaria tendría su oportunidad de brillar al reformular sus productos, mejorando el perfil nutricional, para el bien de la población.

Un ‘ganar-ganar’ sin lugar a duda. Si logramos reducir progresivamente la incidencia de enfermedades no transmisibles, el país también reducirá el impacto económico que estas generan en el sistema de salud y en las familias dominicanas.

Hemos escuchado el dicho: “Si no inviertes en tu salud, tendrás que invertir en tu enfermedad”. Hoy más que nunca, República Dominicana necesita invertir en prevención.

El Etiquetado Frontal con Advertencia Nutricional es una herramienta de salud pública. Es transparencia, prevención, es un derecho.

Esta columna es la sección educativa de la Sociedad Dominicana de Nutrición Clínica y Metabolismo. Escríbenos a: articulos@sodonuclim.org

/ @sodonuclim.