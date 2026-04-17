Un vacío que como sociedad debemos llenar

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Recientemente y mientras el equipo de prensa del Circuito Telenord de San Francisco de Macorís me entrevistaba, a propósito de la participación de los nordestanos dentro de la guerra de abril del 65, de cuya epopeya escribí un libro, le decía a la colega Yohanny Paulino, de la gran debilidad que tienen los estudiantes dominicanos, con relación al tema del conocimiento de la historia de su lugar de nacimiento.

Pongo como ejemplo a Salcedo, en donde en muchas ocasiones le he preguntado a estudiantes y hasta a profesores, que en honor a quién llevamos como ciudad este nombre, y en un porcentaje que raya en el espanto, casi siempre contestan, que es en honor a José Antonio Salcedo (Pepillo) y no a Francisco Antonio Salcedo (Tito), como es lo correcto.

Pero lo mismo lo hemos hecho con los tenarenses, y ahí la cosa es peor, ahí ni siquiera la gran mayoría de los jóvenes y hasta los adultos saben quién fue Olegario Tenares.

Es una terrible deficiencia de nuestro sistema educativo. Se hace necesario que, desde los Ministerio de Educación, Cultura y otros importantes estamentos del Estado, se diseñe un proyecto, aunque sea piloto, para que intelectuales y académicos de diversas provincias, reescriban la historia en tomos por separados de nuestros municipios, y que, a través del mismo gobierno, dichos libros se abaraten y así el conocimiento patrio-chico pueda llegar al seno de nuestra sociedad y ser consumida.

Decía, que la historia chica, la historia de nuestros pueblos, se está perdiendo. A menos que no “aparezcan” personas interesadas que se dediquen a recopilar los datos y hacer un trabajo que a veces hasta cansón resulta, todo se nos está yendo de las manos, todo…. y lo peor de es, que nuestras autoridades que tienen que ver con el tema que exponemos, al parecer es muy poco lo que les interesa.

Da pena ver lo “crudo” que en materia histórica salen nuestros bachilleres de los centros educativos. Pero esto no es culpa de los profesores, no, más bien es culpa del mismo sistema que nos han implantado. El modelo de enseñanza que desde las escuelas se oferta tiene serias y profundas debilidades que deben ser corregidas.

En días pasados, luego de una reunión que sostuvimos en la gobernación de la provincia Hermanas Mirabal, la cual fue presidida por el Ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo (Robertico), le dije que quería hablar con él, pero en su despacho, al que pretendo (si es que me recibe), para tratarle el tema que en esta presente entrega expongo.

Pienso que Robertico, junto a su equipo y unido a lo mejor con el mismo Ministro de Educación Luis Miguel Decamps, podrían establecer (repetimos), algún tipo de proyecto piloto, para que así y mediante un plan muy bien elaborado, académicos, escritores e investigadores reescriban la historia de nuestros pueblos.

Si esto se logra, nuestros estudiantes sabrán de dónde venimos, reflexionarán sobre lo que somos, y analizarán tal vez con sentido crítico, hacia dónde marchamos como sociedad.