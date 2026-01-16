Valiosa iniciativa Indotel con remesas

Creado: Actualizado:

El Dr. Guido Gómez Mazara se trasladó en forma relámpago a la ciudad de Nueva York para anunciar una campaña del Indotel dirigida a implementar una aplicación digital que libere a los dominicanos que envían remesas del pago del impuesto del 1 % que entró en vigor en Estados Unidos. Se trata de una valiosa y oportuna iniciativa que le ahorraría al país miles de millones de pesos.

Solo un funcionario y dirigente político con una visión fuera de serie se le puede ocurrir semejante mecanismo, lo que pone en evidencia su capacidad gerencial, comprensión de la importancia económica de las remesas que recibe la nación que el año pasado ascendió a más de 10 mil millones de dólares.

Con esa iniciativa, el presidente del Indotel ha aplicado lo que en béisbol se denomina “estar delante de la jugada”. ¡Excelente!