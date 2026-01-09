Homenaje póstumo a Rodrigo Borja Cevallos

Creado: Actualizado:

El recién fallecido expresidente ecuatoriano Rodrigo Borja Cevallos, a los 90 años, deja un inapreciado y trascendental legado político que sirve de marco de referencia en el plano ético, moral, intelectual y como un ilustre gobernante de la corriente del socialismo democrático que tuvo en el extinto líder José Francisco Peña Gómez su principal exponente en América Latina.

Extraordinario orador de barricada, teórico-doctrinario, académico de fuste, solidario con la causa de la democracia y la libertad a nivel universal, Rodrigo Borja visitó varias veces República Dominicana y participó en aquellos espectaculares y maratónicos encuentros de la Internacional Socialista que convirtió a Santo Domingo como la capital política del mundo.

¡Loor a la memoria del expresidente Rodrigo Borja Cevallos por su lucha y total entrega a los principios democráticos y la justicia social!.