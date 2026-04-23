Volvió a pasar

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Ailín María Rodríguez Enríquez, de 18 años, se encuentra en estado delicado en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital regional José María Cabral y Báez, de Santiago, luego de recibir dos balazos de agentes policiales que realizaban un operativo en el municipio de Navarrete cuando viajaba en una yipeta junto a otros dos jóvenes, uno de ellos su novio ¿Qué pasó ahí? Al parecer se trató de una confusión, según el padre de la muchacha, quien explicó que supuestamente los agentes buscaban un vehículo parecido al que se trasladaban, una yipeta Honda CRV, que habría participado en un asalto. Según el relato del señor Norman Guarionex Ramírez, quien ayer pidió a la fiscalía de Santiago que investigue el caso a fondo y se sancione a los responsables, una patrulla policial trató de interceptar el vehículo y tras realizarle varios disparos hirieron a su hija y golpearon con sus armas a sus acompañantes tras obligarlos a detenerse.

La Policía hasta ahora solo ha dicho que el caso fue remitido a la Inspectoría General y la División de Asuntos Internos para que se investigue el accionar de los integrantes de la patrulla, pero no reveló la cantidad de agentes involucrados, ni sus rangos, ni sus nombres. Debe ser el procedimiento para estos casos, pero es también una forma de protección que, si nos descuidamos, es una puerta hacia la impunidad, sobre todo porque olvidamos muy rápido casos tan lamentables como este a pesar de ser tan recurrentes. Disparar primero y preguntar después parece ser un impulso mucho mas poderoso que el entrenamiento recibido y los protocolos que norman el accionar de sus agentes, como también debe serlo ejecutar a supuestos delincuentes con los famosos y desacreditados intercambios de disparos, pero que la Policía mantiene por encima de todas las críticas. Como si no tuviera otras herramientas para enfrentar el problema, creando otro aún mas peligroso para la convivencia al pretender que normalicemos que sus uniformes son una licencia para matar.