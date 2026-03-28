De William H. Seward a Marco Rubio

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El presidente cubano, Miguel Díaz- Canel, confirmó las conversaciones con el gobierno de los Estados Unidos, en medio de la crisis y tensión entre ambos países. Esta situación se corresponde con la línea expuesta por el presidente Donald Trump en su Estrategia de Seguridad Nacional y Política Exterior, nueva versión de la doctrina Monroe, llamada ahora Donroe. El teórico de los proyectos concretos que hoy enarbola el presidente estadounidense fue William H. Seward, secretario de Estado de los presidentes Abraham Lincoln (1861-1865) y Andrew Johnson (1865-1869). Y a Marco Rubio, quien ejerce ese mismo cargo de Seward en su país, le corresponde aplicar y dar seguimiento a esos proyectos expansionistas y pentagonistas, que en estos momentos mantienen en vilo a gran parte de la humanidad, especialmente tras los ataques estadounidenses e irraelíes a Irán, y la subsecuente confrontación.

El expansionismo estadounidense posterior a la Guerra de Secesión (1861-1865) se diferenciaba del que se realizó durante los gobiernos de Andrew Jackson(1829-1837) a James Buchanan (1857-1861), por las fuerzas determinadas que lo impulsaban. El sur había centrado su política exterior en obtener territorios para favorecer la extensión de la esclavitud en esos lugares. El expansionismo del norte era coherente con el ideal de grandeza de la nación norteamericana en beneficio fundamentalmente del sector industrial.

Seward, quien siguió como secretario de Estado en el gobierno de Andrew Johnson, se convirtió en abanderado de la nueva etapa. Sus planes los centró en la adquisición de territorios del Caribe y otras zonas del hemisferio : en el área continental y en las islas caribeñas; así como la compra de Alaska, la anexión de Canadá y la adquisición de Groenlandia; en fn, a “procurar –como señaló un historiador de su país-, anexar territorios a derecha e izquierda”. Por ello, llegó a expresar: “Dadme 30 años de vida, y os daré la posesión del continente americano y del mundo entero.”

Los planes de Seward en el Caribe partían especialmente de razones políticas y militares. Recordaba los tiempos de la guerra de independencia, en que las bahías y puertos de las islas caribeñas fueron importantes bases de los ingleses contra el comercio de las colonias sublevadas; lo mismo ocurrió en la guerra con Gran Bretaña (1812-1814); y la amarga experiencia la tuvieron durante la guerra civil: el bloqueo del sur era roto frecuentemente por embarcaciones procedentes del Caribe, ya que en sus aguas los Estados Unidos no contaban con base naval que le permitiera controlar a sus enemigos.

Aunque en las zonas del Pacífico ocurría algo similar, la situación se resolvería con la compra de Alaska a Rusia en 1867. Al recomendar al Congreso la ratificación de un tratado celebrado con el rey de Dinamarca para la compra de Saint Thomas, el presidente Johnson expresaba que estaba de acuerdo con “los estadistas de nuestros primeros tiempos, decía, en que las Indias Occidentales gravitaban hacia los Estados continentales”.

Con Seward empiezan los Estados Unidos a dirigir con más atención sus miras hacia el Caribe insular: Cuba era codiciada desde principios del siglo XIX. Es, según nuestras noticias, el primer personaje de su categoría que entonces visita la zona. En enero de 1866 realizó un crucero por el Caribe: el 9 de enero estuvo en Saint Thomas y el 14 llegaba a Santo Domingo. Luego de su periplo caribeño, Seward regresó a Washington el 28 de marzo. Su paso por la región dejó sus huellas, pero las gestiones del secretario de Estado, por eficientes que fueran, se encontraron con un gran escollo en Washington: la guerra abierta entre el Congreso y el Ejecutivo. Sin embargo, el impacto de sus proyectos se vería con el paso del tiempo, como está ocurriendo desde que Donald Trump asumió nuevamente la presidencia del país.. (Continuará).