La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este ordenó una evaluación psiquiátrica para Ana Josefa García, la mujer que confesó decapitó a su hija en el sector Los Trinitarios, en dicha demarcación.

Así lo informó el abogado de la progenitora, Juan Concepción, quien indicó que la evaluación será hecha en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), por su representada presentar un cuadro de alteración de su personalidad y la salud mental.

El togado aseveró que la mujer es una persona que no está en sus facultades mentales para responder ante la justicia. Dijo, además, que apelarán la decisión del tribunal de enviarla por un año de prisión preventiva para penal para mujeres de Najayo, en la provincia San Cristóbal.

Recordó que el esposo de la mujer dijo que «ella no es una persona agresiva» y no tiene antecedentes penales. En ese sentido, dijo el abogado, no existe querellante en el presente caso, puesto que el marido de la dama no ha presentado ninguna querella por el hecho.

«Nosotros solicitamos al tribunal que se le estableciera una garantía económica y que se fuera referida a un centro de salud mental», dijo Concepción.