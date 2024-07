El tema que domina las redes sociales y todos los titulares de las noticias del espectáculos, es sin duda la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal. La feliz pareja que dio por oficial su relación amorosa hace apenas dos meses se casó por el civil en una celebración que tomó por sorpres a todo el mundo.

Desde luego las críticas no se han hecho esperar y sobre todo los comentarios y análisis de diversos temas como el vestido, que se dice fue comprado en Aliexpress, o incluso sobre la reducida lista de invitados. Por supuesto el menú de la fiesta, la música, e incluso los zapatos del papá de la novia, Pepe Aguilar, han sido objeto de discusión.

Más allá de las críticas, también se ha hablado sobre lo intenso que resultó en emociones todo el asunto. El círculo de invitados fue tan reducido, que son muchos detalles los que se escapan. Además de que los medios de comunicación no fueron requeridos en la lista de personas permitidas.

Este fue el look de Pepe Aguilar en la boda de Ángela y Nodal. (X/@OscarOmar_)

Sin embargo, son algunas cuestiones las que han llamado la atención de todos aquellos interesados en la fiesta. Por ejemplo, el discurso que Pepe Aguilar le dio a los novios durante la velada.

En el programa Venga la Alegría, Flor Rubio y Ricardo Casares comentaron sobre la noticia. Además de asegurar que se les hacía bastante extraño que la feliz pareja se casara tan pronto, revelaron algunos detalles que sus reporteros lograron conseguir, luego de lograr entrar al lugar de la recepción.

Flor Rubio comentó en primera instancia que le parecía importante que el padre de la novia, estuviera presente, sin importar lo polémica, o no, que pudiera resultar la relación entre ambos artistas.

Así es su relación tras el escándalo. (@pepeaguilar_oficial)

Por otro lado, la conductora de espectáculos habló sobre el discurso que dio Pepe Aguilar en la boda. De acuerdo con ella, un colega periodista que estuvo presente, relató que se trató de la lectura de una carta bastante fuerte.

“Sé que Pepe Aguilar leyó una carta en donde el discurso era fuerte como es Pepe. Y les hablaba de las cosas muy rudas que van a tener que enfrentar en su vida como pareja. Porque ellos como padres y nosotros como periodistas sabemos que no la van a tener fácil. No la tienen fácil, pero si su amor es suficientemente fuerte irán adelante”, dijo la presentadora.

Se reportó que la boda en realidad fue tan reducida que sólamente contó con un aproximado de 45 invitados. De entre ellos las únicas personalidades famosas fueron el cantante Marc Anthony y su esposa, además del periodista de Univisión Jomari Goyso. Tanto Goyso, como Anthony y una prima de Ángela, firmaron como testigos de la ceremonia por el civil.

Boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal Capturas: IG@pepeaguilar_oficial

El cantante compartió a través de redes sociales el discurso que escribió para su hija y su nuevo esposo. Es el siguiente:

“Queridos Angela y Christian. Lo vean o no, hoy inician un nuevo y muy distinto camino a cualquiera de los que antes hayan caminado. Uno donde el respeto y la responsabilidad serán su más fuerte guía. Incluso igual de importante que el amor. En lo personal lo tengo muy claro e inclusive puedo constatar lo siguiente. En toda relación duradera, el amor es ‘esencial’ y el respeto y la responsabilidad totalmente indispensables. Con amor, se enfrentan los más complicados desafíos dentro y fuera de su entorno. Aunque de entrada les digo, el desafío MÁS GRANDE (en base a lo que conozco) será el que experimenten a nivel P E R S O N A L. El reto más complejo, VIVE en ustedes mismos. Así que su futuro como pareja depende 100% del trabajo que cada quien haga…..EN SI MISMO.Yo también he estado en su lugar. Y ya a toro pasado. Y después de 27años con mi esposa les digo:No hay principio sencillo. Pero, aunque existan miedos por una decisión tan trascendental y en su caso, tan pública. Aunque estén jóvenes y en una etapa de aprendizaje en su vida. Aunque pudiera existir un lógico miedo a lo desconocido por una decisión así etc, etc. TODO ES POSIBLE.