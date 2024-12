Pep Guardiola se encuentra en su peor crisis como entrenador profesional

Pep Guardiola, director técnico del Manchester City, hizo un fuerte desahogo este domingo, tras la dura derrota de su equipo como local en el clásico ante el Manchester United.

“No soy lo suficientemente bueno, no lo estoy haciendo bien. Soy el jefe, el gerente, tengo que buscar soluciones y hasta ahora no lo he hecho. Esa es la realidad”, siguió el ex técnico del Barcelona y el Bayern Múnich. De hecho, nunca a lo largo de su carrera como estratega sufrió una racha tan mala de resultados, con una victoria, dos empates y ocho derrotas en once presentaciones. Al mismo tiempo, sufrió un total de 30 goles en contra, una cifra que lo coloca dentro de los peores registros defensivos en todo el mundo.

”Queremos jugar mejor, crear ocasiones, pero ahora mismo no es posible. Este año, por desgracia, ocurre muchas veces. Hemos cedido muchas cosas. No jugamos bien. Antes era muy fluido, ahora estamos sufriendo por diferentes motivos muchas derrotas“, remarcó. Además, agregó: “Lo pusimos todo y el partido estaba casi cerrado. Ellos tuvieron más posesión en la primera parte pero nada especial. Concedimos dos goles, muy difícil. Es lo que es. ¿Qué puedo decir? No podemos culpar a este jugador o a aquel, no es eso. Es la temporada, una temporada difícil”.

Siguiendo con el análisis del Clásico de Manchester, afirmó que tuvo peores caídas durante su ciclo como entrenador del City. “No jugamos a nuestro mejor nivel. No estamos en nuestro mejor nivel y nos cuesta un poco. Creo que en nueve años no ha sido la derrota más dura. Las derrotas en Champions son más duras. Pero en este momento necesitamos resultados para levantar el ánimo”, remarcó. Aunque, se mostró muy preocupado con los ánimos del plantel: “Cada vez está peor. Tengo que encontrar la solución. Hasta ahora no la he encontrado y esta es la verdad”.

No obstante, no fue el único que se mostró muy autocrítico con el funcionamiento del equipo, ya que Bernardo Silva también fue contundente con su análisis sobre lo ocurrido. “Nos merecíamos lo que pasó. En este nivel, un partido o dos son de mala suerte. No podemos decir que esto es suerte o mala suerte: 10 partidos no son eso. Minuto 87 en un derbi, ganando 1-0 y nuestro córner acaba en penal para ellos, si tomamos estas decisiones estúpidas a tres o cuatro minutos del final nos merecemos pagar por ello. Hoy, en el último minuto, jugamos como sub-15″.

