Picky Eaters vs niños Altamente Selectivos

Parte 1/2

La alimentación es una actividad necesaria para el crecimiento y desarrollo de los niños. Por tal razón, a partir de los 6 meses de edad se debe realizar una adecuada introducción alimentaria conforme a su desarrollo. Esto contribuye a evitar trastornos que podrían ocurrir. El 50% de niños entre 18 a 23 meses pueden ser quisquillosos para comer. Cuando los padres no manejan bien esta información se tienden a frustrar.

Según la doctora Kay Toomey PhD, Psicóloga pediátrica con 30 años de experiencia, los niños “Picky eaters” o “Quisquillosos” son capaces de tolerar el alimento en el plato, comen al menos 1 alimento de diferentes categorías o texturas, en general lo que come la familia aunque a veces algo distinto. Están dispuestos a tocar o probar nuevos alimentos, consumen menos variedad que el promedio pero tienen crecimiento y desarrollo óptimo.

El ’comedor problemático’ o ‘altamente selectivo’, llora, hace escándalo, se desorganiza, se asquea o vomita frente a un nuevo alimento, rechaza por categorías de alimentos o texturas, come una comida diferente a la familia, es rígido y las comidas deben ser preparadas del mismo modo o ser de la misma marca, come su comida favorita hasta cansarse y no incorpora nuevos. Limita su dieta a menos de 10-15 alimentos que no representan una alimentación equilibrada.

En niños con discapacidad es frecuente, ya que el abordaje es limitante por las características que lo definen. Algunos ejemplos: en niños con diagnóstico de autismo suelen presentar alteraciones en el procesamiento sensorial, los niños con parálisis cerebral pueden tener trastorno en la deglución y/o sensorial, igualmente niños con síndrome de Down por la hipotonía muscular y otros trastornos del desarrollo.

Posibles causas: problemas motor-orales en especial la masticación, lateralización de la lengua; condiciones que causan dolor en respuesta a la alimentación (esofagitis, gastritis, trastornos de la motilidad e incluso estreñimiento); las alergias e intolerancias; malas experiencias a la hora de comer, procedimiento quirúrgico de adenoides o amígdalas y trastornos en la flora intestinal por uso de antibióticos.

Por tal razón siempre es bueno entender la causa para tratar y realizar un buen abordaje que debe ser interdisciplinario con profesionales que tengan experiencia en el tema – Nutriólogo, gastroenterólogo, terapeuta ocupacional, terapeuta del habla y psicólogo con experiencia en terapia de alimentación. Esta columna es la sección educativa de la Sociedad Dominicana de Nutrición Clinica y Metabolismo. Escribe tus preguntas a: sodonuclim@gmail.com / @sodonuclim.