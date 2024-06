Primer ministro de Haití es hospitalizado pocos días después de su elección

PUERTO PRÍNCIPE, Haití— Garry Conille, quien recientemente fue elegido como primer ministro de Haití, fue hospitalizado el sábado en la capital, Puerto Príncipe, a los pocos días de haber llegado al país, indicó el gobierno haitiano.

No se informó por el momento el motivo de la hospitalización.

La oficina del primer ministro dijo en un comunicado que Conille se sintió ligeramente indispuesto “tras una semana de intensas actividades”. No proporcionó más detalles, salvo decir que Conille se encontraba estable y que agradecía a quienes le visitaron y le desearon lo mejor.

Louis Gérald Gilles, miembro del consejo presidencial de transición que eligió a Conille como líder del país caribeño, dijo a The Associated Press que estaba de camino al hospital y que no tenía más información.

Una persona cercana a Conille, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a hablar con los medios de comunicación, dijo a la AP que estaba con el primer ministro cuando se dio cuenta de que parecía tener problemas para respirar. Señaló que Conille es asmático y a veces emplea un inhalador. La persona dijo que llamó a funcionarios de alto rango y les dijo que Conille necesitaba ser llevado al hospital.

Un portavoz de Conille no ha respondido aún a una petición de comentarios.