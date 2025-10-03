PRM presenta “Verifícate” para renovar su padrón

José Ignacio Paliza, presidente del PRM.


El Partido Revolucionario Moderno (PRM) presentó ayer el programa “Verifícate”, una plataforma tecnológica que busca modernizar su padrón de militantes, fortalecer la transparencia interna y abrir las puertas a los ciudadanos interesados en formar parte de esa organización.

En rueda de prensa en la Casa Nacional del partido de gobierno, José Ignacio Paliza, presidente del PRM, dijo que el programa fue iniciado en todo el país y que representa un paso firme hacia su transformación institucional, alineado con los avances tecnológicos y la apertura democrática que en su opinión ha caracterizado la gestión de Luis Abinader.

“Este programa es una invitación abierta a la sociedad dominicana para que participe en el cambio que hemos venido impulsando desde el gobierno y desde el partido”, expresó Paliza.

El también ministro de la Presidencia dijo que el programa permitirá que tanto militantes actuales como ciudadanos sin afiliación política puedan verificar, actualizar o formalizar su inscripción en el partido.

Manifestó que la plataforma digital “Verifícate” está disponible a través de su portal oficial prm.org.do, y utiliza herramientas de validación biométrica para garantizar que cada registro corresponda de forma efectiva al titular de la cédula ingresada.

Paliza indicó además, que ese proceso, que lo han denominado “onboarding”, incluye una prueba de vida mediante reconocimiento facial, similar al que utilizan los dispositivos móviles inteligentes.

“El sistema abre la cámara del dispositivo y realiza una validación biométrica del rostro, que se guarda como una huella digital en las bases de datos del partido”, expresó el dirigente político.

Periodista y abogado, con más de una década de experiencia en cobertura de temas políticos, judiciales y legislativos. Especialista en gobiernos locales y con una Maestría en Gestión Municipal.

