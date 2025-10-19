¿Qué estudiar en la era de la IA? Experta revela 5 demandas del mercado laboral dominicano

En un mundo cada vez más automatizado, donde la Inteligencia Artificial (IA) gana terreno en todos los ámbitos, elegir una carrera que asegure empleo y futuro se ha convertido en un verdadero desafío.

El periódico Hoy consultó a Shajira Nazir, decana de Economía y Negocios del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), quien explicó que, ante la incorporación de la IA en el mercado laboral, las carreras más demandadas en el país actualmente son Ciencias de Datos, Big Data, Ingeniería de Datos, Análisis de Datos y Negocios Digitales.

¿Cuáles son las competencias que más se requieren?

Nazir subrayó que, independientemente de la profesión u ocupación, existe una “necesidad de tomar decisiones basadas en datos”, una habilidad que atraviesa todas las disciplinas y sectores productivos.

Invitada al Encuentro Económico del periódico Hoy, Shajira Nazir, decana en Economía y Negocios del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)/Foto: José de León

De acuerdo con Google Cloud, la Inteligencia Artificial es un conjunto de tecnologías que permite a las computadoras realizar funciones avanzadas, como ver, comprender y traducir lenguaje hablado y escrito, analizar datos y hacer recomendaciones, entre otras capacidades.

Así, un economista, maestro o ingeniero puede integrar la IA para optimizar sus funciones, sin perder de vista el valor más importante: la capacidad humana de pensar, crear y decidir con criterio propio, aquello que ninguna tecnología puede reemplazar.

Amplíe este y otros temas en la entrevista completa del Encuentro Económico en la edición impresa.

Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en Comunicación Social, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y en los atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

