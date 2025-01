Qué se dice

Caras nuevas.- Monseñor Jesús Castro Marte, Obispo de la Arquidiócesis de La Altagracia, no es el único que lo piensa ni el primero que lo dice en voz alta: el país necesita caras nuevas en la gestión pública. Lo que explica que un gobierno que acaba de recibir el favor popular, de forma abrumadora, en las elecciones de mayo pasado, se muestre prematuramente envejecido, falto de energía y vitalidad; a excepción, justo es reconocerlo, del presidente Luis Abinader, que no puede solo, aun cuando lo acompañen su incansable laboriosidad y sus buenas intenciones, conducir el barco con éxito en aguas tan procelosas.

Contrario a lo que ocurre en un equipo de pelota metido en una mala racha que amenaza toda su temporada, cuando un gobierno empieza a enviar señales de que ha perdido sintonía con sus gobernados no se sacrifica al mánager, en este caso un presidente que conserva una favorabilidad por encima del 60%, sino que hay que mirar hacia sus colaboradores. Que, a decir verdad, no todos han estado a la altura de las expectativas y necesidades del país de contar con una gestión pública eficiente.

Por eso es algo mas que un rumor público la versión de que muchos funcionarios de primera línea que sospechan, porque no pueden engañarse también ellos mismos, que tienen el agua puesta porque no han tenido el mejor de los desempeños, están muy tensos y nerviosos en estos días. Algunos, incluso, viendo fantasmas y enemigos donde probablemente no los haya por culpa de la soterrada pero intensa guerrita entre los distintos aspirantes presidenciales que ocupan cargos públicos, que son casi todos, que se acusan entre sí de orquestar campañas en los medios y redes sociales para dañar sus gestiones.

Evitar que esa guerrita continúe escalando es una buena excusa para que el presidente Abinader, como está esperando mucha gente, mueva la coctelera y realice algunos cambios en su gabinete, que está necesitando con urgencia caras nuevas y frescas que le devuelvan la vitalidad perdida a su administración.

