¡Obtén una beca al 100% en Data Science, Ciberseguridad e Inteligencia Artificial ahora!

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La Fundación SBS ha lanzado una ambiciosa convocatoria de miles de becas formativas, para programas especializados en áreas clave como Data Science, Ciberseguridad e Inteligencia Artificial, los perfiles más demandados actualmente por el mercado laboral.

La iniciativa ya ha despertado un fuerte interés: cientos de alumnos han comenzado sus cursos en las primeras semanas, confirmando la necesidad real de este tipo de oportunidades formativas accesibles. En palabras de Carmen Luna, directora de FSBS “La demanda ha superado cualquier previsión. Esto confirma que hay miles de personas esperando una oportunidad real para formarse”. Por lo que la Fundación mantiene abierta la convocatoria con nuevas plazas disponibles.

Formación práctica, en directo y orientada al empleo

Los programas, con una duración de 8 semanas, combinan formación especializada con clases en directo, permitiendo a los alumnos interactuar con docentes y seguir un aprendizaje estructurado, dinámico y alineado con las necesidades actuales de las empresas.

La oferta formativa se centra en disciplinas STEM con alta empleabilidad, entre ellas:

Data Science

Inteligencia Artificial

Ciberseguridad

Y otras áreas tecnológicas emergentes

El objetivo es facilitar el acceso a conocimientos que hoy marcan la diferencia en cualquier proceso de selección. Para Miguel Ángel Blanco Cedrún, rector de SBS, “el mayor riesgo no es no tener estudios, es no estar actualizado. Y eso tiene solución si facilitamos el acceso a formaciones de tecnología. La educación tiene que ser un acelerador y ese es el cambio que estamos impulsando.”

Becas completas: acceso real, sin barreras

Uno de los elementos diferenciales del programa es su modelo de acceso. La beca cubre el 100% del coste de la formación, eliminando la principal barrera que encuentran muchos profesionales a la hora de actualizar sus competencias.

El único coste asociado es opcional y corresponde a la emisión del certificado final, una vez completado el programa (25 euros).

La posibilidad de acceder a formación especializada, sin coste, en áreas con alta demanda laboral abre la puerta tanto a quienes buscan reinventarse profesionalmente como a quienes quieren dar un salto cualitativo en su carrera.

Acceso a las becas

Las solicitudes se gestionan por orden de inscripción y están limitadas a un curso por persona.

Los interesados pueden consultar los programas disponibles y solicitar su plaza en: https://spainbs.com/especial/diplomados-y-cursos-2026/?ido=321&utm_source=mmcc&utm_medium=mmcc&utm_campaing=becasstem