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Mujer muerta en Dajabón: detalles del caso y lo que investigan las autoridades

El médico legista Manuel Guzmán explicó que el cadáver presenta signos de agresión.

Imágenes del lugar

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El cuerpo de una mujer sin vida fue encontrado este lunes en una finca ubicada en las cercanías del Paseo de los Estudiantes, en este municipio fronterizo, conocida como “Callejón de la Muerte”.

El médico legista Manuel Guzmán explicó que el cadáver presenta signos de agresión.

“Tiene un impacto de bala, una herida a nivel del cuello, cara anterior del cuello que salió a nivel posterior”, explicó.

Indicó además que la occisa tiene como 12 a 14 horas más de muerta.

Hasta el momento, no se ha podido identificar la fémina.

Se informó además que el cuerpo será trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para realizar la autopsia correspondiente 

La mujer aún sin identificar no es la primera persona que aparece muerta en dicho lugar, por lo que los moradores de esta zona fronteriza están pidiendo que se ponga vigilancia.

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