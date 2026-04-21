Jennifer Lopez regresa al amor: la película que promete conquistar Netflix

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La actriz y cantante Jennifer Lopez regresa a sus orígenes en las comedias románticas junto a Brett Goldstein con Office Romance.

La película, que se estrenará el 5 de junio, fue escrita por Goldstein y Joe Kelly, y está dirigida por Ol Parker (Mamma Mia! Here We Go Again). Además, cuenta con la participación de Betty Gilpin, según reseña el blog de noticias Tudum de Netflix.

Señala que la comedia romántica también reúne a Lopez con Edward James Olmos, quien interpretó a su padre en la película Selena, y que volverá a encarnar a su padre en la pantalla.

Lopez, Goldstein y Kelly también son productores, junto con Aaron Ryder y Andrew Swett, Elaine Goldsmith-Thomas y Benny Medina. Pamela Thur y Courtney Baxter son productoras ejecutivas.

¿De qué trata Office Romance?

Jennifer Lopez y Brett Goldstein protagonizan una comedia romántica subida de tono sobre un romance secreto en la oficina y los problemas en los que se meten dos adictos al trabajo cuando empiezan a dejarse llevar por sus sentimientos.

¿Quiénes forman parte del reparto de Office Romance?

• Jennifer Lopez (Atlas, La Madre) como Jackie Cruz

• Brett Goldstein (Ted Lasso, Shrinking) como Daniel Blanchflower

• Betty Gilpin (American Primeval, GLOW) como Sydney

• Edward James Olmos (Selena, Mayans MC) como el Capitán Jack Cruz

• Tony Hale (Veep, Inside Out 2) como George Zein

• Bradley Whitford (El cuento de la criada, El diplomático) como Peter Vance

• Amy Sedaris (Extraños con dulces, En casa con Amy Sedaris) como Julie Schatz

• Tony Plana (Plomeros americanos, Betty la fea) como Francisco Alberto

• Roger Bart (Regreso al futuro: El musical, Los productores) como William Butten

• Jackie Sandler (The Wrong Missy, Kinda Pregnant) como Caroline

• Donald Elise Watkins (Emergencia, Llévame a la Luna) como Henry

• Jodie Whittaker (Doctor Who, Toxic Town) como Lizzy

• Natalie Ortega (Wicked, Search Party) como Heather

• Mary Wiseman (The Residence, Star Trek: Discovery) como Clair

• Brian Gallivan (Shrinking) como Frederick

• Ali Stroker (Solo asesinatos en el edificio, Ozark) como Maggie

• Michelle Hurd (Star Trek: Picard, Anyone But You) como Rachel Goldberg

• Scott Seiss (Cocaine Bear, Shortcomings) como Dave

• Lisa Gilroy (Jury Duty, Interior Chinatown) como Tanya

• Rick Hoffman (Suits, Thanksgiving) como Carl Gunderson

• Will Sasso (Georgie & Mandy's First Marriage, Loudermilk) como Larry

• Mo Welch (The Paper, Dad Jokes) como Debbie