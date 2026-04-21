ETED anuncia mantenimiento de línea 69 kV: ¿te afecta hoy?

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La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informa que, este martes, 21 de abril, llevará a cabo trabajos de mantenimiento preventivo en la línea de transmisión de 69 kV Hato Mayor 2 – Sabana de la Mar, como parte de su programa continuo de fortalecimiento de la infraestructura eléctrica nacional.

Los trabajos se ejecutarán en horario de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía y, durante la jornada, se verán afectadas de manera temporal las comunidades de Sabana de la Mar, Pueblo Viejo, La Ceja, Arroyo Piedra, Loma Clara, Barrio Lindo, La Yagua y Buenos Aires, en la provincia Hato Mayor.

La ETED precisa que estas labores forman parte del mantenimiento rutinario necesario para optimizar el desempeño de las líneas de transmisión y prevenir posibles averías que puedan impactar el servicio eléctrico a futuro, en consonancia con los esfuerzos institucionales de modernización y apoyo a la transición energética y digital del país.

La empresa agradece la comprensión de los ciudadanos en las zonas impactadas y reitera su compromiso de seguir trabajando para ofrecer un servicio de transporte de energía y datos cada vez más eficiente, seguro y acorde con las demandas del desarrollo nacional.