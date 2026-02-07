20 obras de la colección Báez-Tavárez donadas al Museo Reina Sofía De España

Publicado por Amable López Meléndez Creado: Actualizado:

La tarde del miércoles 28 de enero de 2026, el Centro Cultural Perelló procedió a la clausura de la exposición Almas Latentes lll/Colección Báez-Tavárez, la cual se mantuvo abierta desde del miércoles 16 de julio de 2025 en las salas Gilberto Hernández Ortega y Belkiss Adrover de Cibrán del CCP, localizado en el kilómetro 2.5 de la carretera Sánchez, Escondido, Baní, provincia Peravia.

Almas Latentes lll/Colección Báez-Tavárez, fue una muestra cuya temática y magnitud significativa, la proyectaron como uno de nuestros eventos culturales de mayor trascendencia del 2025, reuniendo más de 150 obras, entre pinturas sobre diversos soportes y esculturas en madera y metales, además de dibujos y obras gráficas sobre papel, realizadas en distintas épocas por 14 artistas europeos refugiados en nuestro país a raíz de la guerra civil española (1936-1939) y la segunda guerra mundial (1939-1945).

Estos 14 artistas, algunos de los cuales impactarían de manera notable el desarrollo artístico y cultural dominicano de la modernidad, son los españoles Manolo Pascual (1902-1983); Josep Gausachs (1889-1959); José Vela Zanetti (1913-1997); Eugenio Fernández Granell (1912-2001); Ángel Botello Barros (1913-1986); José Alloza Villagrasa (1905-1990); Ramón Prats Ventós (1928-2003); Alfonso Vila/Shum (1897-1967); Joan Junyer (1904-1994) y Antonio Prats Ventós(1925-1999); los alemanes George Hausdorf (1894-1959) y Mounia L. André (1905-1974); el austríaco Ernest Lothar(1906-1961) y el húngaro Joseph Fulop (1898-1983).

Dos ediciones distintas de Almas Latentes fueron auspiciadas por Fernando Báez Guerrero y Nancy Tavárez Báez en el Centro de Convenciones y Cultura Utesa en Santiago de los Caballeros (2019) y el Museo de Arte Moderno en Santo Domingo (2023). La tercera edición en el CCP también fue auspiciada oficialmente por las embajadas de España, Francia, Israel y Alemania.

Durante el acto de cierre de Almas Latentes lll, Fernando Báez Guerrero, confirmó la donación de veinte obras de su colección al Museo Centro Cultural Reina Sofía de Madrid, España, incluyendo algunas de los artistas José Vela Zanetti, Joan Junyer y José Alloza Villagrasa (1905-1990), adquiridas por la familia Báez-Tavárez durante las últimas dos décadas a través de reconocidas casas de subastas de Europa y los Estados Unidos.

Báez Guerrero manifestó que a partir de esta importante donación, el notable extracto de su colección que conforman las obras de los artistas europeos refugiados en nuestro país entre 1939 y 1959, no podría volver a exhibirse en su totalidad en el país. Y agregó emocionado: “Comparto de manera oficial la noticia de que la señora Rosario Peiro, encargada de colecciones del Museo Reina Sofía, me comentó la intención del museo de rendirle un tributo a esos artistas magistrales que por motivos políticos abandonaron España y recibieron refugio en la República Dominicana”...

Asimismo, durante el evento de cierre de Almas Latentes lll, correspondiendo a la gentil invitación de Julia Castillo Mejía, directora del Centro Cultural Perelló, así como de la familia Báez-Tavárez, tuve la oportunidad de dictar la conferencia Coleccionismo & Mecenazgo Cultural en Santo Domingo (1945-2025), abordando el desarrollo de las prácticas privadas del coleccionismo artístico y el mecenazgo cultural en nuestro país durante las últimas ocho décadas, así como el registro de las personalidades, familias, grupos empresariales e instituciones que en este mismo trayecto asumen el compromiso cívico-cualitativo de disponer recursos económicos y logísticos en favor de la protección, conservación y proyección del patrimonio artístico y cultural nacional…