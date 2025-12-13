Biblioteca 25. Los mejores libros del último medio siglo (II)

Publicado por MIGUEL ÁNGEL FORNERÍN Creado: Actualizado:

El fervor de la lectura. Tal vez un cambio notable en la cultura dominicana, y por relación, la mundial, ha sido la pérdida del fervor con que la sociedad recibe el libro. De texto deseado, acariciado, disfrutado, leído, comentado y anaquelado, el libro pasó a ser un objeto decadente. Nos atamos a las lecturas juveniles con nostalgia a los textos y su placer. A los descubrimientos. A las promesas. El libro era utopía. Construcción. Muchos de los libros que seleccionamos en la primera entrega son instrumentos de situaciones sociales, esperanzas, negaciones y reafirmaciones que muestran una relación entrañable entre la lectura, la escritura y el mundo de las ideas.

Esta segunda parte tiene como característica principal la abundancia de publicaciones. La continuidad de las propuestas. En la poesía, Frank Báez y Homero Pumarol le dan un giro al esteticismo poético que es divisa de los ochentistas, quienes trajeron nuevos aires a la poética dominicana, dominada por la política, el compromiso y la celebración de un mundo épico desencontrado. La figura del pasado a mirar era Franklin Mieses Burgos. Se desarrollan importantes poetas de la poesía de los ochenta como Plinio Chahín, Miriam Ventura, César Zapata… bajo el liderazgo estético de José Mármol, quien hoy se le aprecia como una de las voces más espigadas de esos años. Su obra no deja mentir y se aprecia por su poesía y sus ensayos. El revelado ensayista de “La Ética del poeta” se presenta con plenitud en sus últimas obras. Lo mismo en la narrativa: es el periodo de los setentistas con José Alcántara Almánzar en el cuento; Enriquillo Sánchez en la poesía; junto a José Enrique García, una de las voces líricas de mayor calado que ha aportado tanto en la poesía, el ensayo y el cuento. Los noventa son el espacio de Rita Indiana, Rey Andújar… pero aquí se asientan las obras de autores como René Rodríguez Soriano, Rafael García Romero, Pedro Antonio Valdez, Ángela Hernández… Un autor capital de este grupo es Manuel García Cartagena, se ha destacado en tres géneros: la poesía, el ensayo, el cuento y la novela.

Alexis Gómez Rosa podría coronar esta lista con distintas obras. Un buen estudio está esperando su variada y abundante propuesta poética. León David, por otra parte, realiza una labor sin prisa y sin pausa. Su esteticismo y la diversidad de sus propuestas ahondan en la reafirmación de un estilo, en una manera muy particular de cultivar la palabra en los distintos géneros: teatro, poesía, cuento y, finalmente, una novela. Pedro Vergés, que deslumbró los ochenta con su narrativa, vuelve ahora con otra obra que tal vez no tenga mucha acogida ahora, pero que la crítica —como le pasara a León David y su larga novela reciente— no le dejarán sin profundos estudios. Tal vez en ellas están las mejores obras de este período.

Presento a continuación las obras de esta segunda parte. Más adelante escribiré una coda.

Narrativa

2000

Néstor Caro

Cuentos completos

2001

Carlos Esteban Deive

Viento negro, bosque del Caimán 2002

Pedro Antonio Valdez

Carnaval de Sodoma

Marcio Veloz Maggiolo

Cuentos para otros milenios Bruno Rosario Candelier El sueño era Cipango

2003

Marcio Veloz Maggiolo

El hombre del acordeón

Ángel Garrido

Génesis si acaso

Rafael Peralta Romero

Los tres entierros de Dino Vidal Guillermo Piña-Conteras

Santomé

Manuel García Cartagena

Historias que no cuentan, 2003.

2005

Rita Indiana

Papi

Pedro Peix

Cuentos

2006

Jannette Miller

La vida es otra cosa

Soledad Álvarez

Las estaciones íntimas

Martha Rivera

Los emigrantes del siglo: obra poética

2007

Andrés L. Mateo

El violín de la adúltera

Rey Andújar

Candela

Rafael García Cartagena

Baca

2008

René Rodríguez Soriano

Betún melancolía

2010

Frank Núñez

Adiós a la bohemia, memorias de un descarriado

Armando Almánzar Rodríguez

Cuentos escogidos

Miriam Ventura

La reina del Bronx River

2011

Luis Beiro Álvarez

Cuentos habaneros

José Alcántara Almánzar

Las máscaras de la seducción

Rafael García Romero

El doceavo rostro

Plinio Chahín

Narración de un cuerpo (poesía reunida)

Alexis Gómez Rosa

El festín (s) obras completas

2012

Ángela Hernández

El peso del rocío

Julio Vega Batlle

Anadel

2013

Sala de espera, textos reunidos

Rafael Molina Morillo

Mis recuerdos imborrables (memorias)

2014

Diógenes Valdez

Las estatuas derribadas

Efraím Castillo

La manía de narrar

Emilia Pereyra

Cóctel con frenesí

2015

Juan Carlos Mieses

Caminos sobre el mar

Bernardo Vega

Treinta intelectuales dominicanos escriben a Pedro Henríquez Ureña

2016

José Acosta

La tormenta está afuera

Manuel Salvador Gautier

Gregorio y su mundo perfecto

2017

René del Risco Bermúdez

Todos los cuentos

Avelino Stanley

Tiempo muerto

2018

Julio González Herrera

Trementina, clerén y bongo

2019

José Enrique García

Taberna de náufrago

Tony Raful

Johnny Abbes, ¡vivo, suelto y sin expediente!

Franklin Gutiérrez

El rostro sombrío del sueño americano

Tomás Hernández Franco

Obras completas (Cibao)

2020

Marcio Veloz Maggiolo

Palimpsesto

2021

Manuel Núñez

El último Sordello

2022

Guillermo Piña-Contreras

Con el mar al fondo

2023

Pedro Vergés

Ya yo estaré lejos

2025

León David

La verídica historia de los Ascarazubi, una leyenda hispanoamericana

Poesía

2000

Aída Cartagena Portalatín

Obra poética completa (1944–1984)

2001

José Mármol

Deus ex machina y otros poemas

2004

Néstor Rodríguez

Animal pedestre

Alexis Gómez Rosa

Maquinolandera

2005

Carlos Rodríguez

El West End Bar y otros poemas

2006

Franklin Mieses Burgos

Obras completas

Soledad Álvarez

Las estaciones íntimas

Martha Rivera

Los emigrantes del siglo: obra poética

2008

Sally Rodríguez

La llama insomne

2010

Sally Rodríguez

Animal sagrado

Miriam Ventura

La reina del Bronx River

2011

Plinio Chahín

Narración de un cuerpo

Alexis Gómez Rosa

El festín (s) obras completas

2013

Frank Báez

Jarrón y otros poemas

César Zapata

Sala de espera, textos reunidos

2015

Juan Carlos Mieses

Caminos sobre el mar

2020

Norberto James

Poesía completa

Ensayo

2001

Andrés L. Mateo

Pedro Henríquez Ureña, errancia y creación

Juan Daniel Balcácer

Juan Pablo Duarte, el padre de la patria

2002

Odalis Pérez

La ideología rota

2004

José Enrique García

La palabra en su asiento

Juan Isidro Jimenes Grullón

La República Dominicana (análisis de su pasado y su presente)

Manuel Matos Moquete

Las teorías literarias en América Hispánica

2007

Héctor Incháustegui Cabral

De literatura la dominicana siglo XX

Néstor E. Rodríguez

Escritura de desencuentro en República Dominicana

2008

José Alcántara Almánzar

La aventura interior

Frank Moya Pons

La otra historia dominicana

2009

Juan Bosch

Obras completas

2011

Diógenes Céspedes

El sujeto dominicano

José Alcántara Almánzar

El lector apasionado

Eugenio García Cuevas

Poesía dominicana del siglo XX en los contextos internacionales

Diógenes Céspedes

Estudios lingüísticos, literarios, culturales y semióticos

2012

León David

Memoria del desamparo

Basilio Belliard

Soberanía de la pasión

2013

León David

Obras completas

Rafael Molina Morillo

Mis recuerdos imborrables

2015

Bernardo Vega

Treinta intelectuales dominicanos escriben a Pedro Henríquez Ureña

2016

Medar Serrata

La poética del trujillismo. Épica y romance en el discurso de “La Era”

Giovanni Di Pietro

Bestiario, I, II, II, IV

2022

Pedro Mir

Obras completas

Reina Rosario

Raíces de la identidad dominicana

Ramón Francisco

Ensayos