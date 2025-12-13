Literatura
Biblioteca 25. Los mejores libros del último medio siglo (II)
Esta segunda parte tiene como característica principal la abundancia de publicaciones. La continuidad de las propuestas
El fervor de la lectura. Tal vez un cambio notable en la cultura dominicana, y por relación, la mundial, ha sido la pérdida del fervor con que la sociedad recibe el libro. De texto deseado, acariciado, disfrutado, leído, comentado y anaquelado, el libro pasó a ser un objeto decadente. Nos atamos a las lecturas juveniles con nostalgia a los textos y su placer. A los descubrimientos. A las promesas. El libro era utopía. Construcción. Muchos de los libros que seleccionamos en la primera entrega son instrumentos de situaciones sociales, esperanzas, negaciones y reafirmaciones que muestran una relación entrañable entre la lectura, la escritura y el mundo de las ideas.
Esta segunda parte tiene como característica principal la abundancia de publicaciones. La continuidad de las propuestas. En la poesía, Frank Báez y Homero Pumarol le dan un giro al esteticismo poético que es divisa de los ochentistas, quienes trajeron nuevos aires a la poética dominicana, dominada por la política, el compromiso y la celebración de un mundo épico desencontrado. La figura del pasado a mirar era Franklin Mieses Burgos. Se desarrollan importantes poetas de la poesía de los ochenta como Plinio Chahín, Miriam Ventura, César Zapata… bajo el liderazgo estético de José Mármol, quien hoy se le aprecia como una de las voces más espigadas de esos años. Su obra no deja mentir y se aprecia por su poesía y sus ensayos. El revelado ensayista de “La Ética del poeta” se presenta con plenitud en sus últimas obras. Lo mismo en la narrativa: es el periodo de los setentistas con José Alcántara Almánzar en el cuento; Enriquillo Sánchez en la poesía; junto a José Enrique García, una de las voces líricas de mayor calado que ha aportado tanto en la poesía, el ensayo y el cuento. Los noventa son el espacio de Rita Indiana, Rey Andújar… pero aquí se asientan las obras de autores como René Rodríguez Soriano, Rafael García Romero, Pedro Antonio Valdez, Ángela Hernández… Un autor capital de este grupo es Manuel García Cartagena, se ha destacado en tres géneros: la poesía, el ensayo, el cuento y la novela.
Alexis Gómez Rosa podría coronar esta lista con distintas obras. Un buen estudio está esperando su variada y abundante propuesta poética. León David, por otra parte, realiza una labor sin prisa y sin pausa. Su esteticismo y la diversidad de sus propuestas ahondan en la reafirmación de un estilo, en una manera muy particular de cultivar la palabra en los distintos géneros: teatro, poesía, cuento y, finalmente, una novela. Pedro Vergés, que deslumbró los ochenta con su narrativa, vuelve ahora con otra obra que tal vez no tenga mucha acogida ahora, pero que la crítica —como le pasara a León David y su larga novela reciente— no le dejarán sin profundos estudios. Tal vez en ellas están las mejores obras de este período.
Presento a continuación las obras de esta segunda parte. Más adelante escribiré una coda.
Narrativa
2000
Néstor Caro
Cuentos completos
2001
Carlos Esteban Deive
Viento negro, bosque del Caimán 2002
Pedro Antonio Valdez
Carnaval de Sodoma
Marcio Veloz Maggiolo
Cuentos para otros milenios Bruno Rosario Candelier El sueño era Cipango
2003
Marcio Veloz Maggiolo
El hombre del acordeón
Ángel Garrido
Génesis si acaso
Rafael Peralta Romero
Los tres entierros de Dino Vidal Guillermo Piña-Conteras
Santomé
Manuel García Cartagena
Historias que no cuentan, 2003.
2005
Rita Indiana
Papi
Pedro Peix
Cuentos
2006
Jannette Miller
La vida es otra cosa
Soledad Álvarez
Las estaciones íntimas
Martha Rivera
Los emigrantes del siglo: obra poética
2007
Andrés L. Mateo
El violín de la adúltera
Rey Andújar
Candela
Rafael García Cartagena
Baca
2008
René Rodríguez Soriano
Betún melancolía
2010
Frank Núñez
Adiós a la bohemia, memorias de un descarriado
Armando Almánzar Rodríguez
Cuentos escogidos
Miriam Ventura
La reina del Bronx River
2011
Luis Beiro Álvarez
Cuentos habaneros
José Alcántara Almánzar
Las máscaras de la seducción
Rafael García Romero
El doceavo rostro
Plinio Chahín
Narración de un cuerpo (poesía reunida)
Alexis Gómez Rosa
El festín (s) obras completas
2012
Ángela Hernández
El peso del rocío
Julio Vega Batlle
Anadel
2013
Sala de espera, textos reunidos
Rafael Molina Morillo
Mis recuerdos imborrables (memorias)
2014
Diógenes Valdez
Las estatuas derribadas
Efraím Castillo
La manía de narrar
Emilia Pereyra
Cóctel con frenesí
2015
Juan Carlos Mieses
Caminos sobre el mar
Bernardo Vega
Treinta intelectuales dominicanos escriben a Pedro Henríquez Ureña
2016
José Acosta
La tormenta está afuera
Manuel Salvador Gautier
Gregorio y su mundo perfecto
2017
René del Risco Bermúdez
Todos los cuentos
Avelino Stanley
Tiempo muerto
2018
Julio González Herrera
Trementina, clerén y bongo
2019
José Enrique García
Taberna de náufrago
Tony Raful
Johnny Abbes, ¡vivo, suelto y sin expediente!
Franklin Gutiérrez
El rostro sombrío del sueño americano
Tomás Hernández Franco
Obras completas (Cibao)
2020
Marcio Veloz Maggiolo
Palimpsesto
2021
Manuel Núñez
El último Sordello
2022
Guillermo Piña-Contreras
Con el mar al fondo
2023
Pedro Vergés
Ya yo estaré lejos
2025
León David
La verídica historia de los Ascarazubi, una leyenda hispanoamericana
Poesía
2000
Aída Cartagena Portalatín
Obra poética completa (1944–1984)
2001
José Mármol
Deus ex machina y otros poemas
2004
Néstor Rodríguez
Animal pedestre
Alexis Gómez Rosa
Maquinolandera
2005
Carlos Rodríguez
El West End Bar y otros poemas
2006
Franklin Mieses Burgos
Obras completas
Soledad Álvarez
Las estaciones íntimas
Martha Rivera
Los emigrantes del siglo: obra poética
2008
Sally Rodríguez
La llama insomne
2010
Sally Rodríguez
Animal sagrado
Miriam Ventura
La reina del Bronx River
2011
Plinio Chahín
Narración de un cuerpo
Alexis Gómez Rosa
El festín (s) obras completas
2013
Frank Báez
Jarrón y otros poemas
César Zapata
Sala de espera, textos reunidos
2015
Juan Carlos Mieses
Caminos sobre el mar
2020
Norberto James
Poesía completa
Ensayo
2001
Andrés L. Mateo
Pedro Henríquez Ureña, errancia y creación
Juan Daniel Balcácer
Juan Pablo Duarte, el padre de la patria
2002
Odalis Pérez
La ideología rota
2004
José Enrique García
La palabra en su asiento
Juan Isidro Jimenes Grullón
La República Dominicana (análisis de su pasado y su presente)
Manuel Matos Moquete
Las teorías literarias en América Hispánica
2007
Héctor Incháustegui Cabral
De literatura la dominicana siglo XX
Néstor E. Rodríguez
Escritura de desencuentro en República Dominicana
2008
José Alcántara Almánzar
La aventura interior
Frank Moya Pons
La otra historia dominicana
2009
Juan Bosch
Obras completas
2011
Diógenes Céspedes
El sujeto dominicano
José Alcántara Almánzar
El lector apasionado
Eugenio García Cuevas
Poesía dominicana del siglo XX en los contextos internacionales
Diógenes Céspedes
Estudios lingüísticos, literarios, culturales y semióticos
2012
León David
Memoria del desamparo
Basilio Belliard
Soberanía de la pasión
2013
León David
Obras completas
Rafael Molina Morillo
Mis recuerdos imborrables
2015
Bernardo Vega
Treinta intelectuales dominicanos escriben a Pedro Henríquez Ureña
2016
Medar Serrata
La poética del trujillismo. Épica y romance en el discurso de “La Era”
Giovanni Di Pietro
Bestiario, I, II, II, IV
2022
Pedro Mir
Obras completas
Reina Rosario
Raíces de la identidad dominicana
Ramón Francisco
Ensayos
Areíto
“Irene Vallejo, cuando el duende construye la palabra”
DELIA BLANCO