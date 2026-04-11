Eurídice Canaán Fernández, genealogía de una artista de linaje noble y patriota

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POR: DULEIDYS RODRÍGUEZ CASTRO

Eurídice Canaán Fernández se destacó en el ámbito artístico y literario dominicano como pintora, escultora, novelista y poetisa. Realizó estudios de artes plásticas en la Escuela Nacional de Bellas Artes y en la Academia de San Fernando en Madrid.

Realizó su primera exposición en 1968, bajo el título “Umbrales”, sobre la cual la crítica escribió: “En los cuadros que exhibe actualmente hallamos elementos del surrealismo, del expresionismo y del abstraccionismo, unas veces aislados, otras unidos”. Presentó tres exposiciones individuales y varias colectivas.

Sin embargo, tanto el crítico de arte Danilo de los santos, como el poeta y gestor cultural Juan Fredy Armando, la definen como una mujer de hábitos solitarios y de carácter introvertido, razón que pudo haber limitado la frecuencia con que realizaba exposiciones artísticas que proyectaran sus cuadros, dejándole a su marchante Roberto Henríquez la comercialización de su obra.

También se destacó como escritora. Su vena poética se la atribuye a su progenitor, José Fortunato Canaán, a quien le dedicó en su libro “Los monstruos sagrados” (1969) las siguientes palabras: “A mi inolvidable padre Fortunato Canaán Domínguez, quien me alentó al vértigo de empujar estrellas por la escalera de cristal de la meditación y del silencio.” Comenzó a escribir poesía a los nueve años. El poema “Estephani… Las Hojas”, ha sido bien valorado por la crítica literaria dominicana, así como su novela “Los depravados”, dedicada a sus hermanos Fortunato y Adaljisa.

En contraposición a su puntual producción intelectual, su genealogía revela una amplia variedad de entronques, que permiten vincularla a numerosas familias.

Eurídice Canaán Fernández nació en San Francisco de Macorís el 8 de enero de 1934. Fue hija de José Fortunato Canaán Domínguez (1908-1967) y Ana Agustina Teresa Fernández Naranjo (n. 912).

Sus padres contrajeron matrimonio en 1933. Su madre era divorciada de Francisco Antonio Martínez, hijo de Antonio Martínez y Ana Luisa Francisco, con quien había casado en 1928.

Tuvo dos hermanos, Rafael Fortunato (1930-2021), quien casó con Violeta Altagracia Rivas Saviñón (n. 1935), y Adalgisa Canaán Fernández, quien contrajo matrimonio con Luis Enrique Yanguela Gómez en 1964.

José Fortunato Canaán Domínguez era hijo del libanés José Jacinto Canaán Puaiché y de María Dolores Fidelia Domínguez Díaz, hija de José Jacinto Domínguez Gómez, hermano de José Salustiano Domínguez Gómez, bisabuelo del expresidente Hipólito Mejía Domínguez; de María Josefa de los Santos Domínguez Gómez (a) Santico (1854-1930), esposa de Juan Isidro Jimenes Pereyra, presidente de la República, y abuela del político e historiador Juan Isidro Jimenes Grullón, de María de Jesús Domínguez Gómez (1852-1928), esposa del eminente médico Dr. Alejandro Llenas Julia y ascendiente de la familia Llenas de Santiago, y de María Concepción Domínguez Gómez, esposa de Marcos Moreno y abuela de Marcos Antonio Jorge Moreno, último ayudante militar de Trujillo. José Fortunato tuvo al menos cuatro hermanos: Juana (f.1974); María Esperanza (f.1914), fallecida párvula; Ángel Rafael (1918 –1951), María Consuelo y Simonita Canaán Domínguez (f. 1981). Los esposos Canaán Domínguez fueron también abuelos del teniente Jean Awad Canaán, quien supuestamente murió a manos del régimen de Trujillo y del empresario e ingeniero Diego de Moya Canaán y bisabuelos de María de la Asunción Canaán Añil, esposa del periodista Guillermo Gómez Jorge. La ascendencia por la línea Domínguez conecta a Eurídice, por vía de su tatarabuelo José Ramón Domínguez de León, con la extensa familia Domínguez de Gurabo, en Santiago.

Su madre, Ana Agustina Teresa Fernández Naranjo, desciende por vía materna de un viejo linaje perteneciente a la nobleza hispano-cubana, pues era hija de Paula Bernabela de las Mercedes Naranjo (1881-1979) quien a su vez era hija de Concepción Ramírez Estenoz y Carrillo de Albornoz (f.1905), quien viuda de Juan José Naranjo (1851-1887), se trasladó entre 1888 y 1902 desde La Habana a San Francisco de Macorís con tres hermanos de su hija Paula: Juan Manuel (1877-1903), Francisco (n.1879) y Amparo (1884-1952).

Por su parte, el abuelo de Eurídice, Ramón María Fernández Ariza (n. 1879), era hijo de Fidel Evaristo Fernández Feliz y Ana Agustina Ariza Castillo. Esta era hermana de Buenaventura Ariza Castillo, abuelo de Porfirio Rubirosa, por tanto, tía paterna del famoso playboy e hija del general Juan Esteban Ariza Matos (n.1820) y Baldomera Castillo Medrano, casados en 1852 en San Francisco de Macorís. Juan Esteban Ariza Matos alcanzó el grado de general de brigada y su padre, el general Juan Bautista Ariza Urdaneta, fue comunicado de la sociedad secreta La Trinitaria y el primero en firmar el Manifiesto de Separación del 16 de enero de 1844.

De su lado, Baldomera Castillo Medrano fue hija de Manuel María Castillo Álvarez (1796-1856) y de Agustina Medrano Soriano (1813-1867), casados en 1833 en San Francisco de Macorís y hermana de Manuel María Castillo Medrano (1833-1921), prócer de la Restauración y abuelo del abogado Marino Vinicio Castillo. Entretanto, Manuel María Castillo Álvarez fue hermano de Francisca Javiela Castillo Álvarez, madre a su vez de Matías Ramón Mella, Padre de la Patria. Por la línea de su cuarta abuela Agustina Medrano Soriano, su genealogía se remonta al conquistador Rodrigo de Bastidas, explorador de las costas norteñas de Colombia y Panamá y fundador de la ciudad de Santa Marta en Colombia, y al suegro de este, Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, regidor perpetuo de la ciudad de Santo Domingo, procurador y alcaide de su fortaleza, cronista de Indias, adelantado y gobernador de Cartagena de Indias.

Hermanos de la madre de Eurídice fueron Fior Daliza (1906-1910), Ramón Abentamel (1908-1956), Zoraida (1910-1984), Ana Agustina Teresa (n. 1912), Raquel María de la Concepción (1913-1993), Hostos Fidel (1917-1990), Caonabo (1918-2008) y Arsenio Fernández Naranjo (f. 2001). De ellos, Caonabo Fernández Naranjo fue presidente de la Suprema Corte de Justicia en 1963, procurador general de la República entre 1978 y1982 y presidente de la Junta Central Electoral en 1982.

Eurídice Canaán Fernández falleció en la ciudad de Santo Domingo, el 14 de octubre de 1996. Gran parte de su obra se encuentra en manos de familiares y coleccionistas privados. Su producción artística, contrario a su genealogía, aún espera ser mejor estudiada por la crítica intelectual.