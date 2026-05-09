¡Fascinante escalada creadora & fraternal de José Morillo!

Publicado por Amable López Meléndez Creado: Actualizado:

La diplomacia cultural, aún tiene la capacidad de generar atmosferas de relaciones fraternales, efectivas y duraderas entre las personas de pueblos, países, culturas y sociedades distintas. Precisamente, la profundidad y la vitalidad de las diversas manifestaciones culturales de América Latina y el Caribe, constituyen las claves para que nuestros países redefinan y fortalezcan su política exterior.

El reconocido escritor, crítico y amigo Diógenes Céspedes (1941), ha observado con lucidez infalible que la práctica nefasta del clientelismo y el patrimonialismo, signa históricamente la cultura política dominicana. Y debido a este maligno piogán devorador de la batata política nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, igual sigue plagado de trepas y mediocres sepultureros de cada sueño y toda expectativa.

Claro, sabemos que hay verdaderas y notables excepciones como la de Ysset Román Maldonado, nuestra embajadora en Egipto, quien acaba de demostrar el grado de excelencia y el especial impulso renovador que puede sumar la cultura a la política exterior dominicana, al organizar con admirable precisión y éxito en la prestigiosa Casa de la Ópera de El Cairo, institución integrada al Centro Nacional de Cultura de El Cairo y sede principal de las artes escénicas en la capital egipcia, la muestra pictórica My Universe, del destacado artista José Morillo (1975), mayor exponente activo de la pintura naif en nuestro país y uno de los máximos cultivadores de esta tendencia en el Caribe.

Compuesta por veinte obras, la muestra fue inaugurada el viernes 16 y permaneció abierta al público hasta el miércoles 22 de abril de 2026. En obras como “Verano Presidente”; “La fiesta”; “Día de playa”; “Caballos sobre el pueblo”; “En el Billar”; “Pueblo bajo el sol”; “Pueblo iluminado”; “Palo ensebao” y “Calle del pueblo”, José Morillo, celebra con humor y gracia sublimes, las manifestaciones culturales identitarias como los juegos tradicionales, las leyendas folclóricas, las expresiones musicales del Caribe, la religiosidad popular, las faenas cotidianas del campo dominicano y los rituales del caos citadino.

Durante el acto de apertura en la Galería Salah Taher de la Casa de la Ópera, ante una nutrida asistencia de diplomáticos, periodistas, artistas y personalidades del ámbito cultural egipcio, la embajadora Román Maldonado, resaltó el potencial de la cultura para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales: “Esta exposición en la Ópera de El Cairo ofrece la oportunidad de compartir la riqueza de la cultura dominicana, presentar nuestro arte a nuevos públicos y fortalecer el intercambio entre la República Dominicana y Egipto. Para esta misión diplomática, es también un momento para celebrar la creatividad dominicana y el poder del arte como puente entre culturas”...

Por su parte, Hatem Othman Ahmed, director del Departamento de Exposiciones de la Ópera de El Cairo, apreció la exposición de José Morillo como una valiosa oportunidad de acercamiento del público egipcio a la sensibilidad artística y la vitalidad de la riqueza cultural de la República Dominicana.

José Morillo impartió talleres y junto a guías trilingües (árabe, inglés y español), participó en varios recorridos de su muestra con estudiantes de las universidades Helwan, Ain Shams y la Academia Sadat, compartiendo los elementos de la cultura dominicana que caracterizan su original y fascinante universo pictórico. Así, la embajadora Ysset Román Maldonado, la consejera Patricia Faxas, José Morillo, Juan J. Bodden y Deyanira Pappaterra, con el apoyo de la Dirección General de Aduanas, han materializado de manera impecable la utopía suprema de la fraternidad y el diálogo espiritual entre Egipto y la Republica Dominicana…