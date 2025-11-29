Publicado por Amable López Meléndez Creado: Actualizado:

Hasta el miércoles 17 de diciembre, el Museo de Arte Moderno, mantiene abierta la magna exposición de las obras seleccionadas y premiadas de la 31 Bienal Nacional de Artes Visuales. El Ministerio de Cultura y el Comité Organizador, decidieron dedicar esta trigésimo-primera edición de la Bienal a la consagrada Elsa Núñez (1943), atendiendo a su legado estético excepcional y sus aportes al desarrollo de las artes plásticas y la educación artística de nuestro país.

Elsa Núñez ejerció la docencia durante más de dos décadas en la Escuela Nacional de Bellas Artes (1973-1996) y presidió el Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (1996-1998). Entre sus reconocimientos oficiales, destacan: Medalla al Mérito de la Dirección General de Promoción de la Mujer (1996); Premio a la Excelencia Profesional del Poder Ejecutivo (2000) y Premio Nacional de Artes Plásticas (2014). En 2016, la Cámara de Diputados le reconoce como Gloria de la Pintura Nacional y ejemplo de la dignidad de la mujer dominicana. En 2021, el Poder Ejecutivo le designa miembro del Consejo Nacional de Cultura en representación de los artistas plásticos y visuales dominicanos.

El epicentro de este nuevo homenaje a Elsa Núñez por parte del Ministerio de Cultura y el Comité Organizador de la 31 Bienal Nacional de Artes Visuales lo constituye la muestra Elsa Núñez. Obra Abstracta 1965-2025, desplegada en la sala cerrada del primer nivel del Museo de Arte Moderno. La muestra está integrada por más de 30 obras pictóricas, ejecutadas durante las últimas seis décadas, registrándose como su primera exposición antológica basada exclusivamente en su producción pictórica abstracta.

El eje medular de la exposición está conformado por una serie de obras que revelan los altos niveles de informalidad expresiva y artisticidad que signan la producción pictórica abstracta de Elsa Núñez entre las décadas de 1970 y 1990, como las tituladas Luna llena (1979); El ojo del huracán (1979); Madre Tierra (1983); Playa Chiquita (1985); Hábitat de la Mariposa (1987); Elegia por la muerte de un cisne (1993); Abstracto; Hay un país en el mundo (1996); Noche de luna llena. Torero (1997) y Luz sobre el Universo (1998).

Además de una selección de la serie Mundo Ecológico y Astral (2016), la exposición se fortalece de manera notable, gracias a una serie de obras magistrales de las últimas tres décadas (1995-2025), que resultan axiales en el sumario productivo de Elsa Núñez, además de prueba axiomática de sus aportes renovadores a la pintura abstracta en Santo Domingo, como las tituladas Madre Tierra (2009); Sinfonía de Otoño (2009); Divertimento (2011); Exaltación de la Tierra (2011); Ave nocturna (2011); Río en extinción (2011); Exaltación a la naturaleza (2023) y Astros y Raíces l (2025)…

La conmovedora intensidad reflexiva que trasciende en la mayoría de estas obras y en las cuales Elsa Núñez aborda problemáticas ecológicas, sociales y humanísticas cruciales de la actualidad, constituye un factor consubstancial de la misma efectividad de la cristalización conceptual del espacio pictórico y la latencia electrógena de los trasfondos, tramas de veladuras, juegos texturales, reducciones expresivas y cadencias de matices cromáticos que actúan como catalizadores y sensibilizadores de las superficies pictóricas.

Desde luego, sopesando las implicaciones naturales del metier personal de la artista, la penúltima clave de esta consubstancialidad, subyace en la compenetración ontológica y vital de Elsa Núñez con las expansiones somáticas, minerales y energéticas de la naturaleza. Y especialmente, en su abrazo extasiado y disruptivo a los fundamentos técnicos, estéticos, conceptuales y filosóficos del sistema pictórico…

Amaury Sánchez, Viceministro de Creatividad y Participación Popular del Ministerio de Cultura, y Teresa Mirabal, fueron los principales responsables de la producción y organización de Elsa Núñez. Obra Abstracta 1965-2025. Las obras seleccionadas, proceden de las colecciones de Elsa Núñez, el Museo de Arte Moderno y los coleccionistas Ángel Peña Gómez, Ramon Piantini, Marie Hache, Regis Batista, Mario Martínez Fernández, Leo Licairac, Rafael Osoria y Marlon Haddad. La museografía fue realizada con óptimos resultados por el museógrafo Luis Tejada. Quien suscribe, tuvo a cargo el trabajo curatorial…