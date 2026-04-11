“Rumena Buzarovska Una escritura de mujer insurgente”

Publicado por DELIA BLANCO Creado: Actualizado:

Especial para las urbanas

“No voy a ninguna parte” esta autora, se ha impuesto en estos últimos años como una de las nuevas autoras de la literatura contemporánea. El desafío, fue notorio para una escritora feminista, de 44 años originaria de un país, chiquito, desconocido por el rediseno geopolítico de los balcanes. Ella escribe cuentos, y en “no voy a ninguna parte” conforma un conjunto de historias cortas que multiplicadas por siete son los pilares de una novela que prescinde de capítulos para llevar la secuencia narrativa de una trama. Estamos frente a un realismo crudo de conciencia feminista a una anatomía desnuda de los celos, la cobardía, la arrogancia bajo una pluma maliciosa que conoce más que nadie las pequeneces; la crueldad de la falta de etica política con el humor. Ella mata el sentimentalismo y señala los peligros amenazantes del tradicionalismo, de la rigidez y del racismo, luchó desde niña contra el patriarcado, el machismo y el autoritarismo masculino.

En macedonia del norte de donde es originaria desde niña luchó por su identidad macedonia señaló los racismos locales todas las discriminaciones de la inmensa diversidad de los pueblos balcánicos en estas historias estamos frente a un universo vital donde se enfrentan el rico y el pobre, las clases sociales, las razas y el género. Pone en relieve la vergüenza de estar dentro un contexto político que generó sentimientos de superioridad y de inferioridad creando una imposibilidad social de existir para muchos que tuvieron que optar por emigrar para los Estados Unidos o quedarse en Macedonia. ella, reivindica volver y quedarse en Macedonia para dar lo mejor a su tierra amada.

Ella, reivindica los balcanes como una región profundamente humana y cultural como una zona de civilización conformada por griegos macedonios, albanos y yugoslavos en este siglo 21.

Sus personajes son femeninos, Vesna, Sofia, svetlana no están seguras de sus papeles de madres, esposas o de solteras, están siempre enfrentadas a sentimientos nacidos, a atmósferas y ambientes que sugieren estados de ánimo a través de los colores, de las cosas y de las palabras. es una narrativa sensorial que no se mide bajo el conformismo de lo correcto son historias de las frustraciones de la maternidad, de todos los vínculos emocionales donde cada mujer en estas historias cortas aún imperfectas e insatisfechas nos son cercanas porque el hiperrealismo de Rumiana Buzarovska nos ofrece la profundidad de la cultura y psicología eslava sin miedo a la verdad, en plena rutina de la vida, de la cotidianidad, sin que importe la trivialidad. Los eslavos han vivido contextos políticos que sugieren excesos como el alcoholismo, las drogas, el nihilismo. La obsesión por la verdad en nuestra autora es su mayor exigencia intelectual.

En “no me voy de aquí ”La escritora nos enfrenta a la realidad de la emigración, la salida, la pérdida de raíces, cuando vuelven los miembros de la diáspora, están desorientados frente a su país macedonia en plena transición neolideral, en desacuerdo con los nuevos ricos. Este libro cuenta con suave ironía la esperanza decepcionada por una vida mejor lejos de su país nativo.

Estas historias suenan como una pérdida por las dificultades económicas de macedonia que hace que la juventud migrar masivamente, vaciando la sociedad de la juventud.

En 30 años Macedonia del norte perdió la 5ta parte de su población. Ella, Rumena Buzarovska tiene el arte de multiplicar cuentos para hacer una novela, pero tiene también la capacidad de una narratología clásica que nos recuerda los grandes autores rusos de principios de siglo 20 “Mientras subíamos las escaleras me alegré de que el portal oliera a orina. A medida que avanzabamos y me iba quedando sin aliento, Me regocijé por la falta de de ascensor, que los obligaría a cargar en brazos el carro del bebé y, más tarde, a la niña cada vez más grande, junto con todas las bolsas de la compra y las botellas de agua mineral, imprescindibles en skopje, pues el agua del grifo sabe a hierro oxidado, cuanto más alto es el piso, más barato. El nuestro sería así. Solo necesitábamos que se muriera la madre de Nino. Ojala palme cuanto antes.”

Si esto fue en el relato florero más adelante en el 8 de marzo tenemos la militancia feminista que se expresa con un efecto morbido en las personas de besna “En el escenario, la mujer de negocios aún se esforzaba por continuar con su parte del diálogo, pero se detuvo cuando Katerina, tapándose la boca con su mano llena de vómito de vesna, giró la cabeza al lado: el chorro le salió de la boca con un chistido y terminó sobre el hombro y el regazo de Kelly Davis. La chaqueta de tweed rosa absorbió el líquido de manera casi prodigiosa, adquiriendo el color de un salmón viejo. Kelly se levantó de un salto dando un alarido, mientras la escritora, preparada para todo, sacaba un paquete de toallitas húmedas y se afanaba en limpiar la anfitriona, quien en esos momentos lloraba luchando contra los espasmos de su estómago” extraído del último cuento el 8 de marzo donde en su final todo gira entorno a la esposa del embajador americano la autora nos evidencia su compromiso con la realidad humana de las mujeres macedonias que tienen que luchar para destacarse frente a un mundo todavía envuelto en muchos atropellos del pasado, estas mujeres vesna, sofía y svetlana no logran ir más allá del conformismo moderno y de defender la comunicación de las demás.

Rumena Buzarovska lucha por humanizar a las mujeres y de evidenciarlas en sus cualidades, en sus agotamientos y en sus desencantos. Lucha porque siendo estudiante descubrió la novela “el 2do sexo” y con el tiempo se hizo profesora de literatura americana en la universidad Skopje.

Desde cuya tribuna defiende la verdad y denuncia las mentiras tradicionales luchando en sus podcast y sellándose del status de escritora feminista comprometida que por serlo no le quita la narrativa estructural de historias cortas, y cuentos que siendo 7 sin ir a ninguna parte nos llevaron hasta el corazón y pluma de una escritora insulgente.