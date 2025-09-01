Temblor en Bayaguana se siente en distintos puntos de República Dominicana

  • Hoy
Temblor en Bayaguana se siente en distintos puntos de República Dominicana

Un temblor de magnitud 4.6 en la escala de Richter se registró alrededor de las 5:27 de la mañana de este lunes 1 de septiembre, con epicentro localizado a unos 14 kilómetros al norte del municipio Bayaguana, provincia Monte Plata.

El analista meteorológico Jean Suriel indicó que las coordenadas del terremoto corresponden a 18.795, -69.649 mientras que su profundidad fue de 90 kilómetros.

El movimiento telúrico fue percibido en diferentes localidades de República Dominicana generando asombro entre las personas.

UASD

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre daños materiales ni víctimas a causa del temblor.

Más detalles en breve.

 Temblor en RD: ¿Qué hacer antes, durante y después de un terremoto?
