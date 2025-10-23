Tormenta tropical Melissa: 10 películas y series perfectas para ver mientras llueve en República Dominicana

Tormenta tropical Melissa: 10 películas y series perfectas para ver mientras llueve en República Dominicana

Pareja viendo películas (Fuente externa)

Con esta lluvia, lo recomendable es quedarse en casa y disfrutar de la amplía gama de series y películas que hay en las diferentes plataformas.

Desde los clásicos de siempre, pasando por nuevas entregas y joyas viejas por descubrir, aquí encontrarás todo tipo de filmes que no te puedes perder.

  1.  Culpa nuestra

La boda de Jenna y Lion propicia el tan deseado reencuentro entre Noah y Nick tiempo después de su ruptura. La incapacidad de Nick para perdonar a Noah se alza como una barrera insalvable.

Él, heredero de las empresas de su abuelo y ella, empezando su vida laboral, se resisten a alimentar una llama que aún sigue viva.

Pero una vez que sus caminos se han vuelto a cruzar, ¿será el amor más fuerte que el rencor? Secuela de «Culpa tuya».

2. Se requiere mantenimiento (Maintenance Required)

maintenance required 694057919 large

Charlie, la independiente dueña de un taller exclusivamente femenino, se ve obligada a reevaluar su futuro cuando una gran corporación de la competencia se instala enfrente.

Buscando consuelo, recurre a un confidente en internet, sin saber que es Beau, el rival que amenaza su negocio.

Mientras saltan chispas, tanto en internet como fuera de ella, la verdad amenaza con desbaratarlo todo.

3. Nadie nos vio partir

Captura de pantalla 2025 10 23 141145

Una madre sufre el estigma y la pérdida de sus hijos cuando su marido se los lleva al extranjero, un hecho que cambiará su vida para siempre.

4. Monstruo: La historia de Ed Gein (Monster: The Ed Gein Story)

La impactante historia real de Ed Gein, el infame asesino y profanador de tumbas que sirvió de inspiración para numerosas películas emblemáticas de Hollywood sobre asesinos.

5.La huésped

La vida de una pareja que intenta salvar su matrimonio tras una infidelidad da un vuelco cuando una misteriosa mujer del pasado de ella aparece en su casa.

Captura de pantalla 2025 10 23 141400

Lee más: Qué ver en Netflix el fin de semana: Imperdibles y recomendados para todos los gustos   


6. La diplomática

En medio de una crisis internacional, una diplomática compagina su nuevo trabajo como embajadora en el Reino Unido con su turbulento matrimonio con un célebre político.

7. Románticos anónimos (匿名の恋人たち)

Una brillante chocolatera incapaz de mantener contacto visual conoce a un heredero que no soporta el contacto físico.. pero, de algún modo, son inmunes el uno al otro.

8. ‘Heretic’ (Movistar)

Los guionistas de Un lugar tranquilo componen una escalofriante película en un escenario único: la casa de un erudito de la teología que tenderá una trampa a dos ingenuas jóvenes que van puerta a puerta intentando predicar la fe mormona.

La película tiene la particularidad de convertir al otrora galán romántico Hugh Grant en uno de los villanos más perversos del cine de terror reciente.

Tres personajes que jugarán al gato y al ratón en una trama repleta de vericuetos, de diálogos brillantes, de sorpresas y de tensión al límite en la que todo girará alrededor de las creencias y, por supuesto, de la existencia del mal en contraposición a los dogmas religiosos.

9. Incontrolables (Wayward)

Un policía de un pequeño pueblo sospecha que la escuela local para adolescentes con problemas y su carismática pero peligrosa fundadora no son lo que aparentan.

10. Six Kings Slam

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

