El virus Nipah, identificado en Asia y considerado por la comunidad científica como uno de los patógenos más letales, ha despertado preocupación internacional por su capacidad de transmisión y su elevada tasa de mortalidad. Aunque no se ha detectado en América, especialistas advierten sobre la necesidad de vigilancia epidemiológica y preparación de los sistemas de salud. En entrevista realizada en el segmento Hoy Fitness, el médico internista intensivista Ezequiel Lugo explicó que el virus “no se ha identificado en el país, ni mucho menos en las Américas”, y subrayó que su presencia está restringida a regiones específicas del continente asiático.

Buena alimentación y ejercicios ¿Cómo ayudarte a combatir el virus del Nipah?

