El cadáver de una mujer fue encontrado dentro de un tanque tapado de plástico azul este jueves detrás del Santuario Santo Cristo de los Milagros, en el municipio Bayaguana, en la provincia Monte Plata.

La occisa fue identificada como Alina Ramírez Felice, de 24 años, oriunda del Batey Tarana, en el municipio Sabana Grande de Boyá y cuyo cuerpo encontrado en estado de descomposición

La hermana de Ramírez reveló que un hombre constantemente asediaba a su pariente.

«Ella era trabajadora, tranquila, mi hermana no se metía con nadie en verdad», dijo.

Mientras que su madre Betania Felice recuerda cada una de las últimas palabras que le dijo su hija.

Alina Ramírez Felice

«Ella me dijo que iba para la Monte Plata hacer una diligencia y que venía ahora, y hasta el sol de hoy no aparecía, apareció muerta ayer yo recibí la noticia a las 3 de la tarde», manifestó.

En tanto, que el padre de Alina Ramírez aguarda por más información de cómo ocurrieron los hechos, ya que se encontraba un mes desaparecida.

«Eso nunca se me va a olvidar porque yo quiero que se haga justicia… el agresor tiene que pagar por lo que él hizo, porque eso es un dolor que no se me va a quitar», puntualizó.

La víctima dejó una niña de 8 años en la orfandad.

Los restos de la joven fueron sepultados este jueves en el cementerio municipal de Sabana Grande de Boyá.

Lo que dijo la Policía Nacional

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira informó que detuvo a un individuo conocido como «Alexis celulares», quien está siendo señalado como el presunto autor de la muerte de Alina Ramírez.

