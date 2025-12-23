Navidad 2025
Hay suficientes alimentos en el país para la cena de Nochebuena
“Los dominicanos pueden estar tranquilos. Hay alimentos suficientes para todos”
El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), Iván García, aseguró que no habrá escasez de alimentos para la tradicional cena de Nochebuena, gracias a la disponibilidad de productos tanto de origen nacional como importado.
Economía
¿Cuánto cuesta la cena de Nochebuena 2025? Calculadora para estimar tu presupuesto
Lency Alcántara