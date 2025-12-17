¿Cuánto cuesta la cena de Nochebuena 2025? Calculadora para estimar tu presupuesto

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Con la misión de determinar el precio de la cena de este 24 de diciembre, el Periódico HOY realizó un recorrido por mercados y supermercados del Gran Santo Domingo, lo que nos permitió estimar de Nochebuena en un bufé para cinco personas.

También consultamos a comerciantes del Mercado Nuevo de la Duarte, quienes explicaron que la mayoría de los productos para realizarla han mantenido su precio, exceptuando la zanahoria y el ajo.

A continuación, una calculadora detallada con precios por libra y por unidad de los productos más utilizados en la mesa dominicana.

Arrojando un presupuesto estimado de 6 mil pesos para una familia de cinco miembros con los productos básicos.

Comerciante Mercado Nuevo de la DuarteAlexis Monegro

Calculadora del costo de la cena de Nochebuena 2025 (para 5 personas)

1. Carnes principales

Pierna de cerdo

Carne de CerdoAlexis Monegro

• Precio por libra: RD$120

• Peso estimado: 15 libras

• Total: RD$1,800

Pollo

• Precio por libra: RD$95

• Cantidad estimada: 5 libras

• Total: RD$475

2. Acompañamientos

Arroz

arrocesAlexis Monegro

• Precio por libra: RD$35

• Cantidad estimada: 3 libras

• Total: RD$105

Papas

• Precio por libra: RD$30

• Cantidad estimada: 3 libras

• Total: RD$90

Zanahorias

• Precio por libra: RD$30

• Cantidad estimada: 2 libras

• Total: RD$60

Ajo

• Precio por libra: RD$140

VegetalesAlexis Monegro

• Cantidad estimada: ½ libra

• Total: RD$70

3. Frutas navideñas

Manzanas

• Precio por unidad: RD$45 – RD$55

• Cantidad estimada: 10 unidades

• Total: RD$450 – RD$550

Uvas

• Precio por libra: RD$180 – RD$220

• Cantidad estimada: 2 libras

• Total: RD$360 – RD$440

Peras

• Precio por unidad: RD$45 – RD$60

• Cantidad estimada: 5 unidades

• Total: RD$225 – RD$300

Ciruelas

• Precio por libra: RD$150 – RD$180

• Cantidad estimada: 1 libra

• Total: RD$150 – RD$180

4. Dulces

Turrón

• Precio por unidad: RD$180 – RD$300

• Cantidad estimada: 2 unidades

• Total: RD$360 – RD$600

Galletas danesas

• Precio por lata: RD$350 – RD$500

Dulces de NavidadLency Alcántara

• Total: RD$350 – RD$500

Dulce de leche o cajetas

• Precio por unidad: RD$120 – RD$180

• Total: RD$120 – RD$180

Pan especial / Telera

• Precio por unidad: RD$80 – RD$120

• Cantidad estimada: 2

• Total: RD$160 – RD$240

Hay suficiente alimentos para la cena

El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), Iván García, aseguró que no habrá escasez de alimentos para la tradicional cena de Nochebuena, gracias a la disponibilidad de productos tanto de origen nacional como importado.

Iván García - Presidente Federación Dominicana de ComerciantesFélix Rojas

García afirmó que el país cuenta con suficientes provisiones para cubrir la demanda de diciembre, incluyendo carnes, víveres, frutas, vegetales y productos procesados. “Los dominicanos pueden estar tranquilos. Hay alimentos suficientes para todos”, expresó.

El dirigente comercial destacó que el abastecimiento ha sido posible por la coordinación entre productores locales, importadores y distribuidores, así como por la estabilidad en las cadenas de suministro.