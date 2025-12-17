La cena del 24
¿Cuánto cuesta la cena de Nochebuena 2025? Calculadora para estimar tu presupuesto
El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García, aseguró que hay suficiente alimentos tanto producidos en el país como importados
Con la misión de determinar el precio de la cena de este 24 de diciembre, el Periódico HOY realizó un recorrido por mercados y supermercados del Gran Santo Domingo, lo que nos permitió estimar de Nochebuena en un bufé para cinco personas.
También consultamos a comerciantes del Mercado Nuevo de la Duarte, quienes explicaron que la mayoría de los productos para realizarla han mantenido su precio, exceptuando la zanahoria y el ajo.
A continuación, una calculadora detallada con precios por libra y por unidad de los productos más utilizados en la mesa dominicana.
Arrojando un presupuesto estimado de 6 mil pesos para una familia de cinco miembros con los productos básicos.
Calculadora del costo de la cena de Nochebuena 2025 (para 5 personas)
1. Carnes principales
Pierna de cerdo
• Precio por libra: RD$120
• Peso estimado: 15 libras
• Total: RD$1,800
Pollo
• Precio por libra: RD$95
• Cantidad estimada: 5 libras
• Total: RD$475
2. Acompañamientos
Arroz
• Precio por libra: RD$35
• Cantidad estimada: 3 libras
• Total: RD$105
Papas
• Precio por libra: RD$30
• Cantidad estimada: 3 libras
• Total: RD$90
Zanahorias
• Precio por libra: RD$30
• Cantidad estimada: 2 libras
• Total: RD$60
Ajo
• Precio por libra: RD$140
• Cantidad estimada: ½ libra
• Total: RD$70
3. Frutas navideñas
Manzanas
• Precio por unidad: RD$45 – RD$55
• Cantidad estimada: 10 unidades
• Total: RD$450 – RD$550
Uvas
• Precio por libra: RD$180 – RD$220
• Cantidad estimada: 2 libras
• Total: RD$360 – RD$440
Peras
• Precio por unidad: RD$45 – RD$60
• Cantidad estimada: 5 unidades
• Total: RD$225 – RD$300
Ciruelas
• Precio por libra: RD$150 – RD$180
• Cantidad estimada: 1 libra
• Total: RD$150 – RD$180
4. Dulces
Turrón
• Precio por unidad: RD$180 – RD$300
• Cantidad estimada: 2 unidades
• Total: RD$360 – RD$600
Galletas danesas
• Precio por lata: RD$350 – RD$500
• Total: RD$350 – RD$500
Dulce de leche o cajetas
• Precio por unidad: RD$120 – RD$180
• Total: RD$120 – RD$180
Pan especial / Telera
• Precio por unidad: RD$80 – RD$120
• Cantidad estimada: 2
• Total: RD$160 – RD$240
Hay suficiente alimentos para la cena
El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), Iván García, aseguró que no habrá escasez de alimentos para la tradicional cena de Nochebuena, gracias a la disponibilidad de productos tanto de origen nacional como importado.
García afirmó que el país cuenta con suficientes provisiones para cubrir la demanda de diciembre, incluyendo carnes, víveres, frutas, vegetales y productos procesados. “Los dominicanos pueden estar tranquilos. Hay alimentos suficientes para todos”, expresó.
El dirigente comercial destacó que el abastecimiento ha sido posible por la coordinación entre productores locales, importadores y distribuidores, así como por la estabilidad en las cadenas de suministro.