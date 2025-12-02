¿Qué pasó con Stephora? 18 días después el silencio continúa

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Han pasado 18 días desde la muerte de Stephora Anne-Mircie Joseph y ni las autoridades ni el colegio han dado una explicación clara de lo que ocurrió en la excursión. El silencio solo aumenta las dudas y el dolor de la familia.

