Recuento de la tragedia y preguntas sin responder
¿Qué pasó con Stephora? 18 días después el silencio continúa
La muerte de Stephora Anne-Mircie Joseph, la niña de 11 años que falleció durante una excursión escolar organizada por el Instituto de Desarrollo Integral Leonardo Da Vinci, ha generado una ola de conmoción en República Dominicana y más allá de sus fronteras.
Han pasado 18 días desde la muerte de Stephora Anne-Mircie Joseph y ni las autoridades ni el colegio han dado una explicación clara de lo que ocurrió en la excursión. El silencio solo aumenta las dudas y el dolor de la familia.
¿Crees que hay falta de transparencia en este caso?
El País
La muerte de Stephora despierta un movimiento: políticos, famosos y otras voces exigen justicia
Merilenny Mueses