Por qué el Día de Europa cambió la historia del continente

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Cada 9 de mayo se conmemora el Día de Europa, fecha que recuerda la Declaración Schuman de 1950, considerada el punto de partida del proyecto de integración europea. La Unión Europea destaca que esta jornada representa los valores de paz, solidaridad y cooperación que dieron origen a la comunidad actual.

El entonces ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Robert Schuman, presentó hace 76 años una propuesta para crear una institución supranacional encargada de gestionar la producción de carbón y acero, con el objetivo de evitar nuevos conflictos bélicos en el continente tras la Segunda Guerra Mundial. Esa iniciativa se convirtió en la base de lo que hoy es la Unión Europea.

El Día de Europa se celebra en todos los países miembros con actividades culturales, educativas y sociales, además de jornadas de puertas abiertas en las instituciones comunitarias. Bruselas y Estrasburgo son escenarios centrales de los actos oficiales, que buscan acercar la Unión Europea a los ciudadanos y reforzar la identidad común.

La conmemoración también invita a reflexionar sobre los desafíos actuales, como la migración, la seguridad, el cambio climático y la cohesión social. La Unión Europea insiste en que la cooperación entre naciones sigue siendo la mejor herramienta para garantizar un futuro de paz y prosperidad en el continente.