Abinader sostuvo diálogo con familias de plan Supérate

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El presidente Luis Abinader sostuvo un diálogo con 6,000 familias beneficiarias del programa Supérate, y escuchó testimonios. Una nota de prensa dice que en ese contexto, reiteró “su compromiso” con el fortalecimiento de esta iniciativa, que impacta a 1.4 millones de hogares, promoviendo inclusión, bienestar y oportunidades.

Expresa que el encuentro, celebrado en el Centro de Convenciones de Sans Soucí, reunió a participantes de iniciativas como Aliméntate, Bono Gas, Bono Luz, Aprende, Avanza, Supérate Mujer y el Fondo de Discapacidad.

El mandatario destacó el impacto de estos programas en el desarrollo de los beneficiarios.

El jefe de Estado defendió la continuidad de las ayudas sociales, pese al contexto internacional, tras destacar que constituyen un eje fundamental para que las familias enfrenten las dificultades con resiliencia.

El presidente Abinader indicó que la política social es más efectiva cuando se basa en la realidad de las personas, enfoque reforzado mediante jornadas de diálogo territorial que permiten conocer las necesidades de las comunidades y fortalecer la protección social.

También destacó los avances en la atención a personas con condiciones especiales a través de los Centros de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) y unidades de intervención territorial, ampliando el acceso a servicios especializados en distintas provincias.

En tanto, la directora de Desarrollo Social Supérate, Mayra Jiménez, expresó que la protección social no es una ayuda ni un favor, sino un derecho de la población vulnerable.