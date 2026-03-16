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Recordando a un grande

más de 40 años: por qué se recuerda a Orlando Martínez

A más de cuatro décadas de aquel crimen, su nombre sigue siendo símbolo de la libertad de prensa y de la resistencia frente a la represión

Orlando Martinez periodista asesinado.

Orlando Martinez periodista asesinado.

Lency Alcántara
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Lency Alcántara

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El 17 de marzo de 1975, la República Dominicana perdió a uno de sus periodistas más valientes: Orlando Martínez, asesinado en circunstancias que marcaron la historia política y mediática del país. 

A más de cuatro décadas de aquel crimen, su nombre sigue siendo símbolo de la libertad de prensa y de la resistencia frente a la represión.

UASD recuerda 50 aniversario asesinato del periodista Orlando Martínez

UASD recuerda 50 aniversario asesinato del periodista Orlando Martínez

Martínez, nacido en 1944, fue director de la revista ¡Ahora! y autor de la columna Microscopio en el periódico El Nacional. Su estilo crítico y directo lo convirtió en una voz incómoda para el régimen de Joaquín Balaguer durante los llamados “Doce Años”. Sus escritos denunciaban abusos de poder, corrupción y violaciones a los derechos humanos, lo que lo colocó en la mira de sectores políticos y militares.

Esta persona avisó a Orlando Martínez «que lo asesinarían», y aun así desafío el sistema, según Narciso Isa Conde

Esta persona avisó a Orlando Martínez «que lo asesinarían», y aun así desafío el sistema, según Narciso Isa Conde

La noche de su asesinato, cerca de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), se consumó lo que muchos consideran un crimen de Estado. El hecho provocó indignación nacional e internacional, y desde entonces Orlando Martínez se convirtió en referente de la lucha por la democracia y la libertad de expresión.

Orlando Martínez

Orlando Martínez

Cada aniversario de su muerte se realizan actos conmemorativos, conferencias y publicaciones que mantienen viva su memoria. 

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

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