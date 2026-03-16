Recordando a un grande
más de 40 años: por qué se recuerda a Orlando Martínez
A más de cuatro décadas de aquel crimen, su nombre sigue siendo símbolo de la libertad de prensa y de la resistencia frente a la represión
El 17 de marzo de 1975, la República Dominicana perdió a uno de sus periodistas más valientes: Orlando Martínez, asesinado en circunstancias que marcaron la historia política y mediática del país.
A más de cuatro décadas de aquel crimen, su nombre sigue siendo símbolo de la libertad de prensa y de la resistencia frente a la represión.
Martínez, nacido en 1944, fue director de la revista ¡Ahora! y autor de la columna Microscopio en el periódico El Nacional. Su estilo crítico y directo lo convirtió en una voz incómoda para el régimen de Joaquín Balaguer durante los llamados “Doce Años”. Sus escritos denunciaban abusos de poder, corrupción y violaciones a los derechos humanos, lo que lo colocó en la mira de sectores políticos y militares.
La noche de su asesinato, cerca de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), se consumó lo que muchos consideran un crimen de Estado. El hecho provocó indignación nacional e internacional, y desde entonces Orlando Martínez se convirtió en referente de la lucha por la democracia y la libertad de expresión.
Cada aniversario de su muerte se realizan actos conmemorativos, conferencias y publicaciones que mantienen viva su memoria.
Opinión
¿Les digo algo? Hablemos de Orlando Martínez Howley
Nexcy D'Leon