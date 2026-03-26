Calendario escolar
Educación anuncia pausa de docencia por Semana Santa: ¿cuándo es el retorno a las aulas?
Exhortó a estudiantes, docentes, personal administrativo y familias a aprovechar el asueto para el descanso, la convivencia y la reflexión
El Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) informó hoy el cese de la docencia durante toda la semana próxima, desde el lunes 30 de marzo hasta el domingo 5 de abril, en todos los centros educativos del país por motivo de la Semana Santa.
La institución indicó que la medida rige para los niveles Inicial, Primario Secundario, y PREPARA, en centros públicos y privados, conforme al calendario escolar vigente. Las clases se reanudarán el lunes 6 de abril, cuando la comunidad educativa deberá reincorporarse a sus actividades habituales.
La cartera educativa exhortó a estudiantes, docentes, personal administrativo y familias a aprovechar el asueto para el descanso, la convivencia y la reflexión, en un ambiente sano y de tranquilidad.
Asimismo, el MINERD llamó a la población a actuar con prudencia durante estos días y a seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia, con el fin de preservar la vida y garantizar la seguridad.
La entidad reiteró su invitación a retornar a las aulas con renovado compromiso con el proceso de enseñanza-aprendizaje.