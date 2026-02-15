7 ventajas de estar en silencio en medio de la generación del ruido

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En una sociedad marcada por el ruido constante, el silencio se ha convertido en un espacio cada vez más escaso. La costumbre de encender el televisor, la radio o cualquier dispositivo al llegar a casa refleja lo que algunos expertos llaman “la generación del ruido”, una dinámica que impide a muchas personas escuchar sus propios pensamientos.

Para el académico Salvador Echeagaray, director del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Guadalajara, la incapacidad de permanecer en silencio priva a las personas de grandes experiencias y de un profundo crecimiento interior.

El especialista plantea que el silencio no es vacío, sino oportunidad. Entre sus principales beneficios, enumera siete ventajas clave:

Fomenta la reflexión personal. Dedicar unos minutos en soledad permite analizar el día, las decisiones tomadas y las acciones realizadas.

Impulsa la autoevaluación. Revisar qué se ha hecho bien y qué puede corregirse ayuda a encaminar la vida hacia mejores metas.

Salvador Echeagaray

Fortalece el crecimiento espiritual. El silencio facilita el encuentro con Dios y con las propias convicciones de fe.

Promueve la paz interior. Tras un momento de recogimiento, la persona experimenta armonía y serenidad.

Favorece el autoconocimiento. Escucharse a sí mismo permite descubrir aspectos personales que el ruido cotidiano oculta.

Mejora las relaciones. Al analizar el rol como padre, profesional o amigo, se identifican áreas de mejora en la convivencia.

Ayuda a redefinir metas. El silencio ofrece claridad para evaluar planes de vida y ajustar el rumbo cuando sea necesario.

Echeagaray subraya que rodearse de silencio, aunque sea por breves momentos, se convierte en una especie de “terapia” que reconecta a la persona con su esencia. En ese espacio íntimo, afirma, es posible contemplar lo bello que hay en cada ser humano, fortalecer la fe y descubrir una versión renovada de uno mismo.

En tiempos donde las ondas sonoras parecen llenar cada instante, el llamado es a detenerse, apagar el ruido y escuchar lo que el interior tiene que decir.