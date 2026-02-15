Bienestar y crecimiento personal
7 ventajas de estar en silencio en medio de la generación del ruido
El académico Salvador Echeagaray, de la Universidad Autónoma de Guadalajara, destaca cómo el silencio favorece la reflexión, la paz interior y el crecimiento espiritual.
En una sociedad marcada por el ruido constante, el silencio se ha convertido en un espacio cada vez más escaso. La costumbre de encender el televisor, la radio o cualquier dispositivo al llegar a casa refleja lo que algunos expertos llaman “la generación del ruido”, una dinámica que impide a muchas personas escuchar sus propios pensamientos.
Para el académico Salvador Echeagaray, director del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Guadalajara, la incapacidad de permanecer en silencio priva a las personas de grandes experiencias y de un profundo crecimiento interior.
El especialista plantea que el silencio no es vacío, sino oportunidad. Entre sus principales beneficios, enumera siete ventajas clave:
Fomenta la reflexión personal. Dedicar unos minutos en soledad permite analizar el día, las decisiones tomadas y las acciones realizadas.
Impulsa la autoevaluación. Revisar qué se ha hecho bien y qué puede corregirse ayuda a encaminar la vida hacia mejores metas.
Fortalece el crecimiento espiritual. El silencio facilita el encuentro con Dios y con las propias convicciones de fe.
Promueve la paz interior. Tras un momento de recogimiento, la persona experimenta armonía y serenidad.
Favorece el autoconocimiento. Escucharse a sí mismo permite descubrir aspectos personales que el ruido cotidiano oculta.
Mejora las relaciones. Al analizar el rol como padre, profesional o amigo, se identifican áreas de mejora en la convivencia.
Ayuda a redefinir metas. El silencio ofrece claridad para evaluar planes de vida y ajustar el rumbo cuando sea necesario.
Echeagaray subraya que rodearse de silencio, aunque sea por breves momentos, se convierte en una especie de “terapia” que reconecta a la persona con su esencia. En ese espacio íntimo, afirma, es posible contemplar lo bello que hay en cada ser humano, fortalecer la fe y descubrir una versión renovada de uno mismo.
En tiempos donde las ondas sonoras parecen llenar cada instante, el llamado es a detenerse, apagar el ruido y escuchar lo que el interior tiene que decir.