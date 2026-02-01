La transformación del mercado inmobiliario hacia proyectos enfocados en la salud y el bienestar

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El inmobiliario está evolucionando hacia proyectos que integran espacios de bienestar, respondiendo a una tendencia global que redefine la forma de habitar y de invertir.

Así lo aseguró Flavio Acuña, reconocido experto internacional en experiencias de bienestar y líder del turismo de bienestar, quien dijo que, tras la pandemia del covid-19, la sociedad experimentó un retorno a la vida sana, el deporte y la búsqueda del bienestar integral.

“Este cambio de mentalidad impulsó el concepto de bienestar inmobiliario, donde las inversiones ya no se centran únicamente en propiedades tradicionales, sino en segundas viviendas y desarrollos que priorizan la salud, la naturaleza y la calidad de vida”, observó, al ofrecer una conferencia virtual a los miembros de la Confederación Latinoamericana Inmobiliaria (CILA).

Agregó que la industria del bienestar se ha consolidado como la de mayor crecimiento económico a nivel mundial, representando en el 2024 más de 6.4 billones de dólares en circulación global y se proyecta que para 2030 alcance los 1.3 billones, con un crecimiento anual del 25 por ciento.

“Este dinamismo abre un abanico de oportunidades para el sector inmobiliario, que se posiciona como uno de los motores principales de esta expansión”, puntualizó en su conferencia dirigida al sector inmobiliario.

Sostuvo que el mercado inmobiliario bienestar ha mostrado cifras contundentes, debido a que en 2019 facturaba 225 mil millones de dólares, mientras que en 2024 alcanzó los 438 mil 200 millones.

“Las proyecciones para 2028 estiman un movimiento superior a los 912 mil millones, reflejando un crecimiento sostenido del 18% anual”, indicó.

Resaltó que ese auge se traduce en inversiones en segundas viviendas conectadas con la naturaleza, ecoaldeas y comunidades diseñadas para actividades como meditación, pintura, ciclismo y senderismo.

Puso como ejemplos concretos se encuentran en Baja California, donde más de 6 mil familias viven bajo este modelo; y en Nisibón, República Dominicana, con el desarrollo de un proyecto a 20 años que integra equitación, paseos en bicicleta y senderismo.

Manifestó que la construcción sustentable es otro pilar de esta transformación y subrayó la importancia de aplicar geometrías sagradas y diseños conscientes que favorezcan la energía, la luminosidad y el impacto positivo en el estado de ánimo de los residentes.

“Estos factores convierten a los proyectos de bienestar en una opción atractiva para inversionistas que buscan diferenciarse”, dijo Acuña, quien por 34 años desarrolla y asesora proyectos de bienestar en varias naciones del continente, Europa y Asia.

El también CEO del Spa Natural Center, ubicado en Punta Cana, dijo que a nivel global, la tendencia se refleja en Asia, Europa, Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe, donde los desarrollos inmobiliarios apuestan por espacios abiertos, luminosos y de conexión con el entorno.

“Las metrópolis, cada vez más saturadas, impulsan a las personas hacia las afueras en busca de comunidades que ofrezcan bienestar y calidad de vida”, sostuvo.

Valoró que el turismo de bienestar capta un 35 por ciento más que el turismo convencional y los visitantes gastan hasta un 40 por ciento más en proyectos inmobiliarios bienestar, lo que demuestra que la rentabilidad supera a la inversión tradicional, consolidando al sector como una alternativa segura y de alto rendimiento.

Comentó que en el sector inmobiliarios los compradores de segundas viviendas buscan complejos certificados aseguren estándares de bienestar, lo que fortalece la confianza y el atractivo de las inversiones.

Resaltó que el futuro del sector inmobiliario está en manos de desarrolladores conscientes, capaces de crear espacios que integran naturaleza, sustentabilidad y bienestar.

“Con proyectos de gran escala en República Dominicana y otras regiones, el bienestar inmobiliario se perfila como una tendencia irreversible que marcará el rumbo del mercado global en las próximas”, precisó.