Abordarán el impacto de una mala comunicación

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La plataforma internacional The Creative Spot LATAM realizará hoy su segunda edición en el Auditorio del Centro Cultural Indotel, con un enfoque en la comunicación estratégica efectiva, considerada como uno de los desafíos más críticos del entorno empresarial actual.

El programa del evento incluye el panel “El alto costo de comunicar mal y cómo solucionarlo”, el cual reunirá a destacadas profesionales del ámbito de la comunicación, medios y el ‘branding’, quienes compartirán experiencias y estrategias para transformar la mala comunicación en una herramienta clave de posicionamiento y crecimiento.

Las expositoras serán: Katherine Jiménez, subdirectora general de Noticias N16 y Santo Domingo TV; Grecia Vidal, comunicadora y formadora en oratoria; Vanessa Alexandra Santana, CEO de VAJ Studio, y Mabel Alcalá, CEO de Aldecco Media Group.

El evento es organizado por Creative PCC Group, firma creativa dirigida por Bianna Peña Rubio, en alianza con la plataforma M Marketeras Latinoamérica, The Creative Spot LATAM, plataforma que promueve el fortalecimiento.

El espacio será moderado por Vilma Batista, consultora líder de ViBa La Comunicación, especialista en comunicación estratégica, relaciones públicas y desarrollo de negocios.