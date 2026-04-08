Acuerdo SeNaSa y Dermatológico

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El Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de Piel Dr. Huberto Bogaert Díaz (IDCP) y el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) firmaron un nuevo acuerdo de gestión, con el objetivo de impactar directamente a millones de sus afiliados, específicamente del Régimen Subsidiado.

Según explican en una nota informativa, la firma del acuerdo se produce en un momento significativo para el IDCP, que es la celebración de sus 60 años de servicio ininterrumpido a la salud pública dominicana, reafirmando su rol como la red dermatológica más completa del país.

Indican que el nuevo modelo contractual sustituye el esquema de pago prospectivo vigente desde 2019 por un sistema basado en la prestación efectiva de servicios, permitiendo alinear los recursos con la atención real brindada y fortaleciendo la sostenibilidad financiera del Instituto. “Para SeNaSa, el IDCP es un aliado estratégico dentro de nuestra red de prestadores. Su trayectoria, su compromiso con la población más vulnerable y su enfoque en una atención humana y de calidad reflejan plenamente nuestra misión de garantizar servicios de salud accesibles”, expresó el Dr. Edward Guzmán, director ejecutivo de SeNaSa.

Mientras que, desde el IDCP, tanto la doctora Emma Guzmán, presidenta del Patronato de Lucha contra la Lepra como el doctor Víctor Pou, director general de Instituto, valoraron el acuerdo.