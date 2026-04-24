Adiós al papel higiénico: la nueva alternativa para el baño

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La entrada de los inodoros inteligentes en hoteles de lujo europeos, como el Mayfair Hotel de Londres, el Park Hyatt Paris-Vendôme o el Marriott City West de Múnich, ilustra un fenómeno que hasta hace poco parecía exclusivo de Japón: la llegada de los washlets a Occidente. Esta expansión, impulsada por marcas como TOTO, no se limita al sector hotelero.

Los washlets, evolución tecnológica del bidé clásico, ofrecen una alternativa avanzada. Estos inodoros inteligentes, habituales en los hogares japoneses, emplean chorros de agua para la limpieza íntima y pueden incorporar funciones como control de temperatura, secado con aire caliente o tapa automática.

Diversos estudios y expertos coinciden en que el uso de agua resulta más eficaz que el papel higiénico para eliminar bacterias y restos orgánicos, reducir el riesgo de irritaciones y prevenir infecciones o complicaciones dermatológicas, especialmente en personas con piel sensible o condiciones médicas.

Los inodoros inteligentes pueden necesitar una toma de corriente cercana y, en ciertos casos, obras de adaptación en el baño para su correcta instalación.Crédito koto_colombia_official / TikTok

Los dispositivos comienzan a instalarse en viviendas particulares y espacios públicos, como aeropuertos y restaurantes, donde los usuarios pueden familiarizarse con sus funciones antes de considerar su adopción doméstica.

La noticia central es que los inodoros con chorro de agua, conocidos como washlets o inodoros inteligentes, están ganando terreno como alternativa al papel higiénico tradicional, un producto que ha dominado la higiene personal durante más de un siglo en buena parte del mundo.

Aunque su implantación en Occidente aún es limitada, la tendencia se acelera por la viralización en redes sociales, la preocupación ambiental y la búsqueda de soluciones más respetuosas con la piel.

(Con información de Infobae)