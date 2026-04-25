ADN: el código que define la vida explicado fácil

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Cada 25 de abril se conmemora el Día Mundial del ADN, una fecha que resalta uno de los descubrimientos más importantes para la humanidad: la identificación de la estructura del material genético que define cómo somos.

De acuerdo con la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Córdoba, esta efeméride fue impulsada por el Congreso de Estados Unidos en 2003 para reconocer los avances científicos en genética.

Un hallazgo que cambió la ciencia

La Sociedad Española de Asesoramiento Genético destaca que conocer la estructura del ADN permitió entender procesos fundamentales como la replicación genética, la formación de proteínas y el código genético.

Estos avances han sido clave para el desarrollo de la medicina moderna y la comprensión de múltiples enfermedades.

¿Qué es el ADN? (explicado fácil)

Según MedlinePlus, el ADN (ácido desoxirribonucleico) es el material que contiene la información hereditaria en los seres humanos y casi todos los organismos.

Está presente en casi todas las células del cuerpo y funciona como un “manual de instrucciones” que indica cómo se forma y funciona el organismo.

¿Cómo funciona?

La información del ADN se almacena como un código compuesto por cuatro bases químicas:

Adenina (A)

Guanina (G)

Citosina (C)

Timina (T)

El ADN humano contiene unos 3 mil millones de estas “letras”. Más del 99% es igual en todas las personas, pero el pequeño porcentaje restante es lo que explica nuestras diferencias físicas, como el color de ojos, piel o cabello.

¿Por qué es tan importante?

Una de sus principales características es que puede copiarse a sí mismo. Este proceso permite que, cuando las células se dividen, cada nueva célula tenga la misma información genética.

Además, conocer el ADN ha abierto la puerta a la llamada medicina personalizada, que busca adaptar tratamientos según las características genéticas de cada persona.

El ADN Institut explica que analizar los genes permite entender mejor cómo se desarrollan enfermedades, cómo responde el cuerpo a ciertos medicamentos y qué tratamientos pueden ser más efectivos.