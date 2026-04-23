Por qué están aumentando los precios de los condones y qué alternativas existen

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En los últimos meses, los precios de los condones han registrado incrementos significativos en República Dominicana y a nivel internacional, con alzas que rondan entre un 20 % y un 30 %. Este fenómeno responde a factores externos como el encarecimiento de materias primas, la crisis en los mercados de transporte marítimo y la volatilidad de los derivados del petróleo, insumos esenciales para la fabricación de preservativos.

El látex de nitrilo, principal componente de muchos modelos de condones, ha duplicado su costo en el mercado global, mientras que otros materiales como el aceite de silicona y los envases de aluminio también han experimentado aumentos. A esto se suma la presión logística generada por conflictos internacionales que han encarecido el traslado de mercancías.

En República Dominicana, farmacias y supermercados ya reflejan estas alzas en sus precios, lo que preocupa a especialistas en salud pública por el impacto que puede tener en la prevención de embarazos no planificados y enfermedades de transmisión sexual. El acceso limitado a preservativos podría traducirse en un retroceso en las políticas de salud sexual y reproductiva.

Ante este panorama, las autoridades sanitarias y organizaciones sociales han reforzado la distribución gratuita de condones en hospitales, clínicas y campañas de prevención. Además, se promueve el uso de métodos anticonceptivos alternativos como pastillas, dispositivos intrauterinos, inyecciones y parches hormonales, que ofrecen opciones de largo plazo.