Adompretur destaca a cinco mujeres influyentes en el turismo dominicano en gala especial

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Adompretur celebrará gala para reconocer aportes de cinco mujeres al desarrollo del turismo

Su presidenta Sarah Hernández anuncia que la gala “Mujeres del Turismo 2026” se celebrará el martes 24 de marzo en el Hotel Marriott Aloft Piantini.

Santo Domingo, sábado 21 de marzo de 2026. – La Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur) anunció oficialmente la gala “Mujeres del Turismo 2026”, un reconocimiento que tiene como objetivo destacar el trabajo, la visión y el impacto de cinco mujeres que han marcado el rumbo del turismo dominicano.

El acto se realizará el próximo martes 24 de marzo, a las 6:30 de la tarde, en el séptimo piso del Hotel Marriott Aloft Piantini, como parte de las actividades del Mes de la Mujer.

La presidenta de Adompretur, Sarah Hernández, afirmó que la iniciativa busca poner en primer plano el aporte femenino dentro de una industria que sostiene buena parte del crecimiento económico del país.

“Este reconocimiento tiene por objetivo visibilizar los aportes de esas cinco mujeres al desarrollo del turismo”, señaló Hernández, también directora de DiarioSocialRD.com.

La gala se desarrollará bajo el concepto “5 Figuras del Liderazgo Turístico”. Cada homenajeada recibirá la estatuilla “Esencia 2026”, una pieza que simboliza la conexión entre la comunicación ética, la gestión responsable y la evolución de los destinos turísticos, explicó la periodista y abogada que lidera a Adompretur.

Las homenajeadas

Las mujeres a ser homenajeadas por Adompretur, cuyos aportes representan distintos pilares del sector son:

Millizen Uribe (Comunicación): Destacada por su ejercicio periodístico ético y valiente, comprometido con la transparencia y la profesionalización del relato turístico.

Miguelina Butrón (Gestión): Referente en la alta gerencia hotelera, pionera en modelos de sostenibilidad y desarrollo humano dentro de la industria.

María Marte (Identidad y Gastronomía): Chef de proyección internacional que ha llevado la cocina dominicana a escenarios de prestigio mundial.

Linette Arbaje (Trayectoria): Reconocida por cinco décadas de trabajo ininterrumpido, considerada una figura esencial en la turoperación y la cultura turística del país.

Milka Hernández (Emprendimiento y Promoción): Impulsora del turismo interno y de los destinos emergentes, con un trabajo de campo que abarca toda la geografía nacional.

Hernández destacó que la gala no solo celebra nombres, sino historias que han dejado huella. “Estas cinco mujeres representan la fuerza, la integridad y la pasión que sostienen la principal industria de nuestra nación”, indicó.

El evento contará con la conducción de Manuel Meccariello y reunirá a autoridades del sector, empresarios hoteleros, comunicadores y figuras de la vida social dominicana. La organización también informó que la gala cuenta con el respaldo del Hotel Marriott Aloft Piantini, Rumkata, Lendof & Asociados, entre otros aliados que se suman a la iniciativa para resaltar el rol de la mujer en el desarrollo nacional.

Con esta edición, Adompretur consolida un espacio que reconoce el liderazgo femenino y su impacto directo en la evolución del turismo dominicano, una industria que sigue transformándose gracias a voces y trayectorias como las que serán celebradas en esta gala.