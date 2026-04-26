La Feria Regional del Libro Cibao 2026: un encuentro cultural con la presencia de Luis Abinader

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santiago de los Caballeros.– En un ambiente marcado por el entusiasmo cultural, las letras y la tradición, el presidente de la República, Luis Abinader, realizó un recorrido por el recinto de la Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026, acompañado por el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, así como por otras autoridades de la provincia Santiago.

Durante la visita, el mandatario se desplazó por los distintos pabellones, donde sostuvo intercambios con escritores, gestores culturales y asistentes. En ese contexto, destacó la importancia de continuar fortaleciendo los espacios que promueven el acceso al conocimiento y contribuyen a la preservación de la identidad cultural dominicana.

Como parte de su agenda, el jefe de Estado visitó los estands de las 14 provincias de la región Norte, resaltando la riqueza y diversidad cultural que caracteriza al Cibao y que se manifiesta en cada una de las propuestas expositivas de la feria.

Previamente, el evento recibió la visita de la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, quien recorrió las instalaciones junto al ministro Salcedo y al embajador de la República Dominicana en Panamá, Roberto Salcedo.

La comitiva valoró la diversidad de la programación y el impacto de la feria como un espacio de encuentro, intercambio y proyección cultural.

La Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026 continúa desarrollándose con una amplia agenda de actividades literarias, artísticas y educativas, abriéndose paso como uno de los eventos culturales más relevantes del país.

Esta magna cita cultural se extenderá hasta el domingo 26 de abril, cuando la Sala de la Restauración del Gran Teatro del Cibao acogerá el acto de clausura, con el que concluirán varios días de celebración dedicados a la palabra, la creatividad y la cultura dominicana.