Adompretur respalda la Ruta del Encuentro anunciada por el presidente Luis Abinader

Santo Domingo, lunes 9 de febrero de 2026. – La Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur) saludó el lanzamiento de la Ruta del Encuentro, presentada por el presidente Luis Abinader durante un acto celebrado en La Isabela, Puerto Plata. Para el gremio, se trata de una iniciativa que llega en buen momento y apunta en la dirección correcta: conectar el desarrollo turístico con la historia que dio origen al país y abrir paso a una mirada más amplia y auténtica del destino dominicano.

Adompretur recordó que desde hace años ha insistido en la necesidad de superar la idea de que la República Dominicana solo puede venderse como un destino de sol y playa. La nueva ruta, que enlaza La Isabela con Santo Domingo, coloca el patrimonio histórico y cultural en el centro de la experiencia turística y propone un relato que va más allá del ocio inmediato. Según la entidad, el proyecto “abre una oportunidad real para fortalecer la identidad nacional y proyectarla con mayor coherencia ante el mundo”.

La presidenta de Adompretur, Sarah Hernández, expresó que la organización está dispuesta a colaborar de manera activa en el desarrollo y difusión de la Ruta del Encuentro. “Es una iniciativa que llega en un momento clave, cuando el país necesita diversificar su oferta y mostrar con más claridad quiénes somos, de dónde venimos y qué nos hace distintos”, afirmó.

Hernández señaló que el proyecto apunta hacia un turismo más consciente y mejor equilibrado, capaz de integrar historia, cultura, comunidades y paisajes. Recordó, además, que esa disposición ya había sido planteada al presidente Abinader en una reunión sostenida el año pasado, donde Adompretur manifestó su interés en acompañar iniciativas que rescaten los elementos esenciales de la identidad histórica dominicana y los conviertan en parte de la oferta turística nacional.

Durante décadas, la República Dominicana ha sido vista como uno de los principales destinos de playa del Caribe. Para Adompretur, ese posicionamiento fue importante, pero hoy resulta insuficiente.

En ese contexto, el anuncio presidencial fue recibido como una señal de madurez del sector. La Ruta del Encuentro, inspirada en referentes internacionales como el Camino de Santiago, no se limita a trazar un recorrido geográfico, sino que propone una experiencia con contenido, memoria y sentido histórico.

La Isabela, muchas veces reducida en el imaginario colectivo a un conjunto de ruinas, recupera con esta iniciativa el lugar que le corresponde como punto de partida de la historia americana. Convertirla en un destino de alcance internacional es, a juicio del gremio, un acto de justicia histórica y una oportunidad para atraer a un viajero que busca algo más que descanso: busca contexto, significado y conexión cultural.

El impacto económico del proyecto también ocupa un lugar importante en la valoración de Adompretur. Al atravesar pueblos y provincias del interior, la ruta abre espacios para un turismo que distribuye mejor los beneficios. Que un visitante duerma en Jánico, almuerce en Cotuí o compre artesanía en una comunidad del trayecto se traduce en ingresos directos para familias y pequeños negocios. Es un modelo que fortalece el arraigo, reduce el éxodo juvenil y convierte a los residentes en aliados naturales de la conservación del patrimonio.

Adompretur aseguró que acompañará este esfuerzo con su trabajo comunicacional, llevando la historia y el sentido de la Ruta del Encuentro a audiencias locales e internacionales, con rigor y cercanía. La posible participación del Rey de España en un futuro recorrido, mencionada por el presidente Abinader, fue vista como un gesto simbólico que subraya la dimensión histórica y continental del proyecto.

La institución precisó que el respaldo a esta iniciativa del corredor turístico, le fue manifestado personalmente al presidente de la República, cuando presentó y mostró parte del proyecto a una comisión del Consejo Directivo que lo visitó el pasado 31 de octubre 2025, integrada por Sarah Hernández, Millizen Uribe, Ramón Chávez, Raysa Feliz y Héctor Méndez.

El mensaje final del gremio es claro: la prensa turística está lista para recorrer esta ruta junto al país, un camino que no solo une dos puntos en el mapa, sino que invita a repensar el turismo dominicano desde sus raíces.