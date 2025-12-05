AIRAC refuerza inclusión escolar para niños con discapacidad en República Dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito (AIRAC) , cinco de sus cooperativas miembros y el Centro de Atención a la Diversidad (CAD) ejecutan desde 2023 un programa de tutoría para la inserción escolar , una iniciativa que cobra especial relevancia tras la reciente advertencia de UNICEF, que revela que el 23% de la niñez con discapacidad en República Dominicana no asiste a la escuela.

José Alejandro Rodríguez, director ejecutivo de AIRAC, destacó que el programa es posible gracias al apoyo directo de las cooperativas miembros de AIRAC: Cooperativa San Rafael, CoopUnión, CoopMaimón, CoopProspera, CoopUnión y CoopGapa, todas comprometidas con el desarrollo social de los territorios donde operan.

La coordinadora del programa de tutoría para la inserción escolar de estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo de AIRAC, Iris Perdomo, destacó que con este programa apoyan a un grupo que representa cerca del 10% de la población infantil y que hasta el momento está impactando a familias en Salcedo, Tenares , Villa Tapia y Monseñor Nouel.

“Este programa se ha convertido en una alternativa concreta que desde 2023 en la que trabajamos para asegurar que niños y niñas con necesidades específicas de apoyo educativo no queden fuera del sistema escolar y logren integrarse plenamente a sus centros educativos”, indicó.

Un modelo que responde a una deuda nacional

Elena González, directora del CAD, explica cómo funciona el programa:

“Cada año tomamos a 21 estudiantes previamente seleccionados por un equipo de colaboradores y psicólogos. A cada niño se le asigna una tutora que funciona como maestro sombra dentro del aula.”

Señaló que el modelo se sostiene en una red articulada entre tutoras, psicopedagogas, docentes, equipos de gestión y familias y que solo durante el año escolar 2024–2025 se realizaron 184 visitas escolares, 98 visitas a hogares y diversas jornadas de capacitación.

Resultados medibles en un contexto de urgencia nacional

Iris Perdomo, destacó los avances concretos del programa en los territorios donde opera:

• 40 estudiantes impactados desde 2023

• 23 estudiantes acompañados por tutoras y 12 de nuevo ingreso en 2024–2025

• 92% de los niños participa en actividades grupales

• 9 estudiantes alcanzaron mayor autonomía y asisten sin acompañamiento

• Mejoras sostenidas en regulación emocional, convivencia e integración escolar

Las cooperativas como aliadas de la inclusión

Rodríguez agregó que : “ Las cooperativas tienen la responsabilidad de promover el mejoramiento integral de sus comunidades. Con este programa no solo promovemos inclusión social, sino que fortalecemos el crecimiento económico de estas familias”, indicó.

Además adelantó que la segunda fase del programa contempla educación financiera para los padres y acceso a productos cooperativos, reforzando que la inclusión educativa debe ir acompañada de oportunidades económicas reales.